Kemenkum NTB Gandeng Pemkab Sumbawa, Komitmen Memperkuat Layanan AHU

bali.jpnn.com, SUMBAWA - Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa yang berlangsung di Kantor Bupati Sumbawa, Jumat (13/2).

Kegiatan ini dihadiri unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa.

Kabid Pelayanan Administrasi Hukum Umum Puri Adriatik Chasanova memaparkan berbagai layanan Administrasi Hukum Umum yang tersedia.

Di antaranya layanan Apostille, Perseroan Perorangan, serta layanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan, termasuk tata cara pengajuan serta manfaat yang dapat diperoleh masyarakat.

Melalui koordinasi ini diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah daerah dan Kanwil Kementerian Hukum dalam memperluas pemahaman masyarakat terhadap layanan Administrasi Hukum Umum serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

Kabag Hukum Pemkab Sumbawa Lukman Bayuwarsah menyambut baik kehadiran tim Kanwil Kementerian Hukum NTB.

Ia menyampaikan komitmen Pemkab Sumbawa untuk mendukung pelaksanaan program layanan hukum, termasuk kesiapan menghadirkan narasumber dari Kanwil dalam kegiatan sosialisasi dan diseminasi di wilayahnya.

Perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga mengungkapkan adanya warga yang tercatat melakukan perkawinan campuran di Kabupaten Sumbawa.