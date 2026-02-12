Kemenkum NTB Raih Predikat WBBM 2025, Kakanwil Angkat Bicara

JPNN.com

Kamis, 12 Februari 2026 – 11:40 WIB
Kanwil Kemenkum NTB resmi meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025 pada ajang SAKIP dan ZI Award 2025 yang digelar di Jakarta, Rabu (11/2) kemarin. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, JAKARTA - Komitmen Kemenkum NTB membangun birokrasi yang bersih dan melayani kembali membuahkan hasil.

Kanwil Kemenkum NTB resmi meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025 pada ajang SAKIP dan ZI Award 2025 yang digelar di Jakarta, Rabu (11/2) kemarin.

Kegiatan tersebut mengusung tema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045.”

Baca Juga:

Kemenkum RI juga dinobatkan sebagai instansi dengan jumlah unit kerja terbanyak yang meraih predikat WBBM Tahun 2025, yakni tujuh satuan kerja, termasuk Kanwil Kemenkum NTB.

Capaian ini menjadi bukti nyata konsistensi reformasi birokrasi yang dijalankan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum terus diperkuat.

Baca Juga:

Khususnya dalam memastikan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Kementerian Hukum untuk terus bertransformasi. Kami ingin Kementerian Hukum dapat menjadi laboratorium Kementerian PANRB dalam pelaksanaan reformasi birokrasi,” ujar Menkum Supratman.

Kemenkum NTB resmi meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025 pada ajang SAKIP dan ZI Award 2025 yang digelar, Rabu (11/2) kemarin
