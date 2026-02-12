Paralegal Lombok Barat Dapat Bekal Teknik Advokasi, Kakanwil Buka Suara

bali.jpnn.com, LOMBOK BARAT - Kanwil Kemenkum NTB membekali para paralegal di Kabupaten Lombok Barat melalui pelatihan intensif, Rabu (11/2) kemarin.

Pelatihan paralegal ini menitikberatkan pada kemampuan teknis, komunikasi, hingga advokasi di lapangan.

Pelatihan ini untuk memastikan masyarakat semakin mudah mendapatkan akses bantuan hukum yang berkualitas.

Pelatihan yang diikuti seluruh paralegal se-Kabupaten Lombok Barat tersebut dibuka oleh penyuluh hukum Kanwil Kemenkum NTB dengan menghadirkan advokat Posbakumadin Mataram, Abdul Hanan, sebagai narasumber utama.

Memasuki hari ketiga, peserta menerima sejumlah materi penting.

Paralegal Lombok Barat mendapatkan materi tentang teknik penyusunan dokumen laporan, pengaduan dan kronologis, teknik komunikasi paralegal, bantuan hukum dan advokasi, serta teknis aktualisasi paralegal di lapangan berikut sistem monitoring dan evaluasi.

Pada materi penyusunan dokumen laporan, narasumber menekankan pentingnya perencanaan, penyusunan kerangka, pembuatan draf, hingga revisi.

Laporan harus disusun secara jelas, objektif, konsisten, tepat waktu, serta mengikuti format yang benar agar dapat dipertanggungjawabkan.