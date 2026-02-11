SAKIP dan ZI Award 2025: Kakanwil Komitmen Memperkuat Akuntabilitas & Integritas

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti kegiatan Penyelenggaraan SAKIP dan ZI Award Tahun 2025 yang digelar pada Rabu (11/2) di Aula Kanwil Kemenkum NTB.

Kegiatan ini dihadiri secara daring oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, dari Ruang 422 Gedung IV Fakultas Hukum UGM.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum serta jajaran pegawai Kemenkum NTB di lain sisi mengikuti secara langsung di aula.

Secara nasional, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri PANRB, Wakil Menteri PANRB, Menteri Hukum RI dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Hadir juga Deputi Reformasi Birokrasi, serta jajaran pejabat Kementerian PANRB dan para penerima penghargaan SAKIP dan Zona Integritas (ZI).

Kegiatan ini merupakan tahap akhir dari rangkaian evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2025.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Erwan Agus Purwanto, menyampaikan bahwa evaluasi SAKIP dan pembangunan ZI dilaksanakan setiap tahun berdasar PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK/WBBM yang telah diperbarui melalui PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2024.

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan pondasi utama untuk memastikan setiap program pemerintah berdampak nyata bagi masyarakat.