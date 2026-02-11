Kemenkum NTB Gelar Pelatihan Paralegal di Lombok Barat, Ini Targetnya

JPNN.com

Rabu, 11 Februari 2026 – 20:43 WIB
Kakanwil Kemenkum NTB menggelar Pelatihan Paralegal Desa/Kelurahan se-Kabupaten Lombok Barat Tahun 2026 secara daring, Selasa (10/2). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, LOMBOK BARAT - Kakanwil Kemenkum NTB menggelar Pelatihan Paralegal Desa/Kelurahan se-Kabupaten Lombok Barat Tahun 2026 secara daring, Selasa (10/2).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H), Edward James Sinaga, serta Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum NTB.

Narasumber dari Posbakumadin Mataram, Abdul Hanan, menyampaikan enam materi utama.

Mulai dari masalah gender, minoritas dan kelompok rentan, pengantar hukum dan demokrasi, struktur dan kondisi sosial masyarakat, keparalegalan, prosedur hukum dalam sistem peradilan di Indonesia, serta Hak Asasi Manusia.

Pelatihan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang membahas berbagai isu aktual.

Antara lain perlindungan paralegal, mekanisme pendampingan perkara, kewenangan paralegal dalam bantuan hukum, serta isu HAM seperti pernikahan anak dan penelantaran anak.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTB berharap paralegal desa/kelurahan di Kabupaten Lombok Barat semakin berperan aktif dalam memberikan pendampingan dan edukasi hukum kepada masyarakat guna memperluas akses keadilan.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa keberadaan paralegal di tingkat kelurahan/desa memiliki peran strategis dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.

