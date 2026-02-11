Kemenkum NTB Sosialisasi Merek & Hak Cipta, Dorong Produk Lokal Menuju Global

bali.jpnn.com, LOMBOK TIMUR - Kanwil Kemenkum NTB berpartisipasi sebagai narasumber dalam Seminar Hak Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan di Aula PLUT Lombok Timur, Selasa (10/2).

Kegiatan yang diinisiasi Keluarga Mahasiswa Hukum Lombok Timur Fakultas Hukum Universitas Mataram (FH Unram) ini diikuti pelaku UMKM, pegiat seni, kreator lokal, serta mahasiswa dengan antusias.

Tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB menyampaikan materi terkait perlindungan Kekayaan Intelektual, khususnya merek, Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), serta hak cipta.

Edukasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hukum atas karya dan produk lokal sebagai fondasi peningkatan nilai ekonomi dan daya saing di pasar yang lebih luas.

Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Puan Rusmayadi menekankan bahwa pendaftaran merek merupakan langkah strategis bagi pelaku usaha.

“Pendaftaran merek bukan hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga mencegah sengketa serta meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk lokal sehingga mampu bersaing secara nasional maupun global,” ujar Puan Rusmayadi.

Ia juga mengingatkan adanya berbagai kasus pelanggaran merek di masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerugian hukum dan ekonomi apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Diskusi interaktif turut mewarnai kegiatan melalui sesi tanya jawab seputar prosedur pendaftaran merek, perlindungan hak cipta, serta layanan Kekayaan Intelektual yang tersedia di Kanwil Kemenkum NTB.