JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini BPKP Provinsi NTB Punya Pimpinan Baru, Gubernur Lalu Iqbal & Kadiv P3H Merespons

BPKP Provinsi NTB Punya Pimpinan Baru, Gubernur Lalu Iqbal & Kadiv P3H Merespons

Rabu, 11 Februari 2026 – 17:35 WIB
BPKP Provinsi NTB Punya Pimpinan Baru, Gubernur Lalu Iqbal & Kadiv P3H Merespons - JPNN.com Bali
Kadiv PPPH Kemenkum NTB Edward James Sinaga menyalami Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB yang baru, Adrian Puspawijaya di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Selasa (10/2). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menghadiri kegiatan Pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berlangsung di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Selasa (10/2).

‎Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Edward James Sinaga hadir bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum (Kabag TU dan Umum) M. Amin Imran mewakili Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati.

‎‎Gubernur Nusa Tenggara Barat, L. Muhamad Iqbal, secara resmi mengukuhkan Adrian Puspawijaya sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB.

Baca Juga:

Prosesi pengukuhan berlangsung dengan khidmat sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan serta peningkatan kinerja pengawasan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

‎Gubernur NTB menyampaikan ucapan selamat kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB yang baru dikukuhkan.

Ia berharap amanah yang diemban dapat dijalankan dengan baik serta mampu memperkuat kolaborasi dan kerja sama lintas instansi.

Baca Juga:

‎‎Gubernur NTB juga menekankan peran strategis BPKP sebagai mitra pemerintah daerah dalam fungsi pengawasan dan pendampingan.

“Tugas BPKP sangat krusial sebagai pengawas dan pendamping untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan benar,” ujar Gubernur Lalu Iqbal.

Gubernur Nusa Tenggara Barat, L. Muhamad Iqbal, secara resmi mengukuhkan Adrian Puspawijaya sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   BPKP Provinsi NTB Kemenkum NTB Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal Kadiv PPPH Edward James Sinaga

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ini Taktik Arema FC Bungkam Persija yang Bisa Ditiru Bali United & Johnny Jansen - JPNN.com Bali

    Ini Taktik Arema FC Bungkam Persija yang Bisa Ditiru Bali United & Johnny Jansen

  2. 11 Daftar Pemain Termahal Super League: Persib, Bali United & Persija Tanpa Lawan - JPNN.com Bali

    11 Daftar Pemain Termahal Super League: Persib, Bali United & Persija Tanpa Lawan

  3. Mihailo Perovic Puas Bantu Persebaya Putus Kutukan Bali United di Stadion Dipta - JPNN.com Bali

    Mihailo Perovic Puas Bantu Persebaya Putus Kutukan Bali United di Stadion Dipta

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU