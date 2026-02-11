BPKP Provinsi NTB Punya Pimpinan Baru, Gubernur Lalu Iqbal & Kadiv P3H Merespons

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menghadiri kegiatan Pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berlangsung di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Selasa (10/2).

‎Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Edward James Sinaga hadir bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum (Kabag TU dan Umum) M. Amin Imran mewakili Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati.

‎‎Gubernur Nusa Tenggara Barat, L. Muhamad Iqbal, secara resmi mengukuhkan Adrian Puspawijaya sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB.

Prosesi pengukuhan berlangsung dengan khidmat sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan serta peningkatan kinerja pengawasan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

‎Gubernur NTB menyampaikan ucapan selamat kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB yang baru dikukuhkan.

Ia berharap amanah yang diemban dapat dijalankan dengan baik serta mampu memperkuat kolaborasi dan kerja sama lintas instansi.

‎‎Gubernur NTB juga menekankan peran strategis BPKP sebagai mitra pemerintah daerah dalam fungsi pengawasan dan pendampingan.

“Tugas BPKP sangat krusial sebagai pengawas dan pendamping untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan benar,” ujar Gubernur Lalu Iqbal.