JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Gelar Pelatihan Paralegal di Lombok Barat, Buka Akses Keadilan

Kemenkum NTB Gelar Pelatihan Paralegal di Lombok Barat, Buka Akses Keadilan

Senin, 09 Februari 2026 – 16:45 WIB
Kemenkum NTB Gelar Pelatihan Paralegal di Lombok Barat, Buka Akses Keadilan - JPNN.com Bali
?Kadiv P3H Edward James Sinaga saat membacakan sambutan Kekanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati saat Pelatihan Paralegal pada 9–11 Februari 2026 di aula Pemkab Lombok Barat. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, LOMBOK BARAT - Kanwil Kemenkum NTB kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat dengan menggelar Pelatihan Paralegal pada 9–11 Februari 2026.

‎‎Kegiatan yang berlangsung di Aula Pemkab Lombok Barat ini diikuti oleh 122 peserta yang berasal dari 10 kecamatan di Kabupaten Lombok Barat.

‎‎Pelatihan Paralegal tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, para pemangku kepentingan terkait, dan Kanwil Kemenkum NTB.

Baca Juga:

Pelatihan ini menjadi bagian dari langkah strategis untuk mempercepat layanan bantuan hukum bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

‎Kadiv P3H Edward James Sinaga saat membacakan sambutan Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pelatihan ini menegaskan kehadiran negara dalam menjamin akses keadilan bagi seluruh warga negara, khususnya kelompok rentan.

Baca Juga:

‎Menurutnya, paralegal memiliki peran strategis sebagai bagian dari ekosistem bantuan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

‎‎“Melalui pelatihan ini, diharapkan lahir paralegal yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga kepekaan sosial serta komitmen untuk membantu masyarakat secara sukarela dan bertanggung jawab,” kata Edward James Sinaga.

Kanwil Kemenkum NTB kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat dengan menggelar Pelatihan Paralegal pada 9–11 Februari 2026
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB pemkab lombok barat paralegal pelatihan paralegal lombok barat Posbankum Kadiv PPPH Edward James Sinaga

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bernardo Tavares Puji Alfan Suaib Gacor di Laga Debut, Contoh Ideal Pemain Muda - JPNN.com Bali

    Bernardo Tavares Puji Alfan Suaib Gacor di Laga Debut, Contoh Ideal Pemain Muda

  2. Debut Manis Gustavo Fernandes Bantu Persebaya Bekuk Bali United, Kokoh - JPNN.com Bali

    Debut Manis Gustavo Fernandes Bantu Persebaya Bekuk Bali United, Kokoh

  3. Market Value Super League Tembus Rp 1,5 T, 4 Tim Pecah Rekor, PSM Bikin Kejutan - JPNN.com Bali

    Market Value Super League Tembus Rp 1,5 T, 4 Tim Pecah Rekor, PSM Bikin Kejutan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU