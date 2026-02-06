Kemenkum NTB Gandeng Tim Sekretariat Nasional, Gelar Monitoring IRH

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar kegiatan Penguatan dan Monitoring Tim Sekretariat Wilayah Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH), Kamis (5/2).

‎Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kadiv PPPG Edward James Sinaga, Tim Sekretariat Nasional Penilaian IRH, Tim Analis Hukum, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan, serta Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

‎Edward James Sinaga, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang hadir.

Ia menegaskan bahwa penguatan Tim Sekretariat Wilayah menjadi sangat krusial, terutama mengingat belum seluruh unsur pendukung tersedia di pemerintah daerah.

Oleh karena itu, sekretariat wilayah memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh tahapan IRH berjalan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.

‎‎“Dalam pelaksanaannya, kami berupaya tetap taat asas serta menyesuaikan diri dengan berbagai kebijakan dan hal baru yang diterapkan oleh BPHN sebagai tim pengampu.

Kehadiran Tim Sekretariat Nasional hari ini bukan sebagai tim penilai, melainkan sebagai mitra strategis dalam memperkuat pelaksanaan IRH di daerah,” ujar Edward James Sinaga.

Ia juga berharap melalui kegiatan ini, pelaksanaan IRH ke depan dapat berjalan lebih optimal dan sesuai ketentuan yang berlaku.