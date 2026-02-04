Kemenkum NTB Ikut Peresmian Posbankum, Menkum Dorong Perluasan Akses Keadilan

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti kegiatan Peresmian 2.017 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan di Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar Kanwil Kemenkum Sulteng secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (4/2).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya nasional dalam memperkuat layanan bantuan hukum berbasis masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Kegiatan peresmian tersebut dihadiri langsung Menkum Supratman Andi Agtas, serta diikuti oleh seluruh kantor wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, Kadiv PPPH Edward James Sinaga serta jajaran Penyuluh Hukum ikut hadir secara daring.

Menkum Supratman menegaskan bahwa Posbankum Desa/Kelurahan merupakan karya bersama yang lahir dari semangat kolaborasi untuk menghadirkan keadilan yang lebih dekat dengan masyarakat.

“Posbankum Desa dan Kelurahan adalah upaya bersama untuk memajukan dan memberikan akses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali,” ujar Menkum Supratman.

Ia menekankan bahwa keadilan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan terpinggirkan.

Menkum Supratman menyampaikan bahwa penguatan Posbankum sejalan dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.