JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Sinergi Kemenkum NTB & Dinas Koperasi UKM Mempercepat Pendaftaran Merek Kolektif

Sinergi Kemenkum NTB & Dinas Koperasi UKM Mempercepat Pendaftaran Merek Kolektif

Selasa, 03 Februari 2026 – 17:25 WIB
Sinergi Kemenkum NTB & Dinas Koperasi UKM Mempercepat Pendaftaran Merek Kolektif - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati dan jajaran melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Wirawan Ahmad membahas penguatan pelindungan Kekayaan Intelektual (KI), khususnya Merek Kolektif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Selasa (3/2). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (3/2).

Koordinasi ini membahas penguatan pelindungan Kekayaan Intelektual (KI), khususnya Merek Kolektif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB dan dihadiri oleh jajaran pimpinan serta pejabat teknis dari kedua instansi.

Baca Juga:

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong penguatan ekonomi desa berbasis Kekayaan Intelektual.

Menurutnya, sinergi antara Kanwil Kemenkum NTB dan Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB merupakan langkah strategis dalam memberikan pelindungan hukum terhadap produk unggulan desa dan koperasi.

“Kolaborasi ini harus berjalan sinergis dan saling mendukung, terutama dalam memperkuat ekonomi desa berbasis Kekayaan Intelektual agar produk koperasi dan UMKM memiliki daya saing dan nilai tambah,” ujar Kakanwil Milawati.

Baca Juga:

Kakanwil I Gusti Putu MIlawati menyampaikan ruang lingkup Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif yang memiliki keterkaitan langsung dengan Kekayaan Intelektual.

Regulasi ini dinilai menjadi dasar yang kuat bagi kolaborasi kedua instansi dalam pelindungan hasil pengembangan ekonomi kreatif serta penguatan produk UMKM dan koperasi berbasis desa.

Kanwil Kemenkum NTB melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (3/2).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Dinas Koperasi UKM NTB NTB Pendaftaran Merek Kolektif kekayaan intelektual Pelindungan KI UMKM Kadiv Yankum Anna Ernita Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Boris Kopitovic Kecewa, Ajak Bali United Bangkit Melawan Persebaya & Persija - JPNN.com Bali

    Boris Kopitovic Kecewa, Ajak Bali United Bangkit Melawan Persebaya & Persija

  2. Klasemen Super League Setelah PSM vs SP Seri: Tomas Trucha Disorot, Arema FC Top - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah PSM vs SP Seri: Tomas Trucha Disorot, Arema FC Top

  3. Persik Depak Winger Pedro Matos Menjelang Penutupan Bursa Transfer, Kemana? - JPNN.com Bali

    Persik Depak Winger Pedro Matos Menjelang Penutupan Bursa Transfer, Kemana?

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU