JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Wamenkum Sorot Urgensi Pembaruan KUHAP dalam Reformasi Hukum Nasional

Wamenkum Sorot Urgensi Pembaruan KUHAP dalam Reformasi Hukum Nasional

Jumat, 30 Januari 2026 – 13:56 WIB
Wamenkum Sorot Urgensi Pembaruan KUHAP dalam Reformasi Hukum Nasional - JPNN.com Bali
Wamenkum Prof Edward Omar Sharif Hiariej. Foto: Kemenkum

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Hukum menggelar kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP secara hybrid dengan tema “KUHAP dalam Bingkai Reformasi Hukum Nasional dan Penguatan Negara Hukum”, Kamis (29/1).

Kegiatan ini dilaksanakan secara luring di Auditorium Lantai 2 BPSDM Hukum serta diikuti secara daring oleh peserta dari berbagai instansi dan pemangku kepentingan di bidang hukum, termasuk jajaran Kemenkum NTB.

Kegiatan sosialisasi diawali dengan laporan pelaksanaan yang disampaikan oleh Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani.

Baca Juga:

Dalam laporannya, ia menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur penegak hukum dan pemangku kepentingan terhadap substansi serta arah kebijakan Undang-Undang KUHAP 2025.

Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari pusat dan daerah, baik secara langsung maupun daring, sebagai bagian dari upaya BPSDM Hukum mendukung implementasi regulasi strategis di bidang hukum acara pidana.

Wamenkum Prof Edward Omar Sharif Hiariej, dalam paparannya menyampaikan bahwa pembaruan KUHAP dilakukan sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional.

Baca Juga:

“Pembaruan KUHAP dilakukan sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional guna mewujudkan supremasi hukum, khususnya sistem peradilan pidana terpadu,” ujar Wamenkum Prof Edward.

Ia menjelaskan bahwa pembaruan ini juga bertujuan menempatkan penegak hukum sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangannya masing-masing.

Pembaruan KUHAP dilakukan sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional guna mewujudkan supremasi hukum, khususnya sistem peradilan pidana terpadu
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Wamenkum Prof Edward O.S Hiariej Kemenkum KUHP KUHAP Kemenkum NTB Reformasi Hukum Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persik vs Bali United, Misi Balas Dendam - JPNN.com Bali

    Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persik vs Bali United, Misi Balas Dendam

  2. Bek Asing Kiko Carneiro Persik Siap Adang Penyerang Bali United, Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Bek Asing Kiko Carneiro Persik Siap Adang Penyerang Bali United, Blak-blakan

  3. Persik Pantang Kalah di Kandang, Marcos Reina Optimistis Bekuk Bali United - JPNN.com Bali

    Persik Pantang Kalah di Kandang, Marcos Reina Optimistis Bekuk Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU