JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB & Disperindag Sinergi Perlindungan KI, Kerajinan Cukli Jadi Prioritas

Kemenkum NTB & Disperindag Sinergi Perlindungan KI, Kerajinan Cukli Jadi Prioritas

Jumat, 30 Januari 2026 – 09:54 WIB
Kemenkum NTB & Disperindag Sinergi Perlindungan KI, Kerajinan Cukli Jadi Prioritas - JPNN.com Bali
Kadiv Yankum Anna Ernita melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nusa Tenggara Barat yang digelar, Kamis (29/1). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kemenkum NTB terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam rangka pelindungan dan pengembangan Kekayaan Intelektual (KI), khususnya bagi pelaku UMKM.

Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nusa Tenggara Barat yang digelar, Kamis (29/1).

Kegiatan koordinasi ini dipimpin oleh Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita dan diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB.

Baca Juga:

Pertemuan tersebut menjadi wadah silaturahmi sekaligus penguatan sinergi kelembagaan pada 2026, khususnya dalam mendorong pelindungan Kekayaan Intelektual produk unggulan daerah.

Anna Ernita menyampaikan bahwa kolaborasi antara Kemenkum dan Disperindag memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran dan kapasitas UMKM terkait Kekayaan Intelektual.

“Koordinasi ini kami harapkan menjadi langkah awal penguatan kerja sama yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, tidak hanya pada pendaftaran merek, tetapi juga pada pengembangan potensi KI lainnya yang dimiliki NTB,” ujar Anna Ernita.

Baca Juga:

Lebih lanjut, dalam diskusi substansi disampaikan bahwa kerja sama ke depan dapat diperluas pada Merek Kolektif, Indikasi Geografis, serta bentuk Kekayaan Intelektual lainnya.

Salah satu potensi yang dibahas secara khusus adalah produk kerajinan “Cukli”.

Kerja sama Kemenkum NTB dengan Disperindag NTB ke depan dapat diperluas pada Merek Kolektif, Indikasi Geografis, serta bentuk Kekayaan Intelektual lainnya.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Disperindag NTB kekayaan intelektual Kadiv Yankum Anna Ernita Perlindungan KI Kerajinan Cukli Merek Kolektif Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Kian Garang, Duo Asing Anyar & Pilar Utama Siap Tempur Kontra Persik - JPNN.com Bali

    Bali United Kian Garang, Duo Asing Anyar & Pilar Utama Siap Tempur Kontra Persik

  2. Duo Anyar Bali United Jadi Andalan, Johnny Jansen Puji Persik, Usung Misi Revans - JPNN.com Bali

    Duo Anyar Bali United Jadi Andalan, Johnny Jansen Puji Persik, Usung Misi Revans

  3. John Herdman Ingin Bawa Timnas Indonesia Latihan di Bali United Training Center - JPNN.com Bali

    John Herdman Ingin Bawa Timnas Indonesia Latihan di Bali United Training Center

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU