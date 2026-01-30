JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Dorong Universitas Cordova Bentuk Sentra Kekayaan Intelektual

Kemenkum NTB Dorong Universitas Cordova Bentuk Sentra Kekayaan Intelektual

Jumat, 30 Januari 2026 – 09:16 WIB
Kemenkum NTB Dorong Universitas Cordova Bentuk Sentra Kekayaan Intelektual - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati melaksanakan sosialisasi dan koordinasi Sentra Kekayaan Intelektual (KI) di Universitas Cordova, Sumbawa Barat, Kamis kemarin (29/01). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, SUMBAWA BARAT - Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan sosialisasi dan koordinasi Sentra Kekayaan Intelektual (KI) di Universitas Cordova, Sumbawa Barat, Kamis kemarin (29/01).

Koordinasi ini untuk memperkuat perlindungan serta pemanfaatan hasil riset dan karya sivitas akademika Universitas Cordova.

Pertemuan tersebut membahas peran strategis Sentra KI sebagai pusat layanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di lingkungan perguruan tinggi.

Baca Juga:

Sentra KI menjadi wadah resmi untuk pendampingan pendaftaran KI, layanan konsultasi dan edukasi KI, serta pengelolaan hingga komersialisasi kekayaan intelektual yang dihasilkan sivitas akademika.

“Kami berharap Universitas Cordova dapat membentuk Sentra KI.

Sebab melalui Sentra KI, proses pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual dapat menjadi lebih mudah, terarah, dan terintegrasi.

Baca Juga:

Ini menjadi langkah konkret untuk menumbuhkan budaya sadar KI di lingkungan kampus,” ujar Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati.

Dengan adanya Sentra KI, diharapkan dosen, mahasiswa, dan peneliti di Universitas Cordova diharapkan akan semakin terdorong untuk melindungi hasil karya dan inovasinya.

Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan sosialisasi dan koordinasi Sentra Kekayaan Intelektual (KI) di Universitas Cordova, Sumbawa Barat, Kamis kemarin (29/01).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Universitas Cordova Sumbawa Barat Sentra Kekayaan Intelektual Hak Kekayaan Intelektual perguruan tinggi Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Kian Garang, Duo Asing Anyar & Pilar Utama Siap Tempur Kontra Persik - JPNN.com Bali

    Bali United Kian Garang, Duo Asing Anyar & Pilar Utama Siap Tempur Kontra Persik

  2. Duo Anyar Bali United Jadi Andalan, Johnny Jansen Puji Persik, Usung Misi Revans - JPNN.com Bali

    Duo Anyar Bali United Jadi Andalan, Johnny Jansen Puji Persik, Usung Misi Revans

  3. John Herdman Ingin Bawa Timnas Indonesia Latihan di Bali United Training Center - JPNN.com Bali

    John Herdman Ingin Bawa Timnas Indonesia Latihan di Bali United Training Center

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU