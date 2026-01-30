Kemenkum NTB Dorong Universitas Cordova Bentuk Sentra Kekayaan Intelektual

bali.jpnn.com, SUMBAWA BARAT - Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan sosialisasi dan koordinasi Sentra Kekayaan Intelektual (KI) di Universitas Cordova, Sumbawa Barat, Kamis kemarin (29/01).

Koordinasi ini untuk memperkuat perlindungan serta pemanfaatan hasil riset dan karya sivitas akademika Universitas Cordova.

Pertemuan tersebut membahas peran strategis Sentra KI sebagai pusat layanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di lingkungan perguruan tinggi.

Sentra KI menjadi wadah resmi untuk pendampingan pendaftaran KI, layanan konsultasi dan edukasi KI, serta pengelolaan hingga komersialisasi kekayaan intelektual yang dihasilkan sivitas akademika.

“Kami berharap Universitas Cordova dapat membentuk Sentra KI.

Sebab melalui Sentra KI, proses pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual dapat menjadi lebih mudah, terarah, dan terintegrasi.

Ini menjadi langkah konkret untuk menumbuhkan budaya sadar KI di lingkungan kampus,” ujar Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati.

Dengan adanya Sentra KI, diharapkan dosen, mahasiswa, dan peneliti di Universitas Cordova diharapkan akan semakin terdorong untuk melindungi hasil karya dan inovasinya.