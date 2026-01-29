JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Siap Bersinergi Cegah Aktivitas Keuangan Ilegal, Ini Data OJK

Kemenkum NTB Siap Bersinergi Cegah Aktivitas Keuangan Ilegal, Ini Data OJK

Kamis, 29 Januari 2026 – 19:55 WIB
Kemenkum NTB Siap Bersinergi Cegah Aktivitas Keuangan Ilegal, Ini Data OJK - JPNN.com Bali
Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita menghadiri Rapat Koordinasi Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) Nusa Tenggara Barat Semester II Tahun 2025, Kamis (29/1). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kadiv Pelayanan Hukum Kemenkum NTB Anna Ernita menghadiri Rapat Koordinasi Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) Nusa Tenggara Barat Semester II Tahun 2025, Kamis (29/1).

Keberadaan Kadiv Yankum sebagai bentuk komitmen mendukung penguatan koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan aktivitas keuangan ilegal di wilayah NTB.

Kajati NTB Wahyudi menyoroti pesatnya perkembangan teknologi digital yang turut dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan keuangan, mulai dari penipuan daring, investasi bodong, hingga penyalahgunaan aset kripto.

Baca Juga:

Ia menyampaikan Kejaksaan telah membentuk satuan tugas khusus serta memiliki jaksa yang tersertifikasi untuk menangani perkara terkait kripto.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB Rudi Sulistyo memaparkan kondisi terkini aktivitas keuangan ilegal di NTB.

Ia mengatakan bahwa ratusan pengaduan masyarakat telah diterima, dengan tingkat pengembalian kerugian yang masih relatif kecil karena pelaku menggunakan banyak rekening untuk menghindari pelacakan.

Baca Juga:

Oleh karena itu, selain penindakan, upaya pencegahan dan edukasi masyarakat secara masif menjadi hal yang sangat penting.

Dalam rapat tersebut juga dipaparkan realisasi tugas Sekretariat Satgas PASTI Daerah NTB Semester II Tahun 2025.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB Rudi Sulistyo memaparkan kondisi terkini aktivitas keuangan ilegal di NTB.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB kejati ntb OJK NTB kripto Aktivitas Keuangan Ilegal teknologi digital NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. John Herdman Ingin Bawa Timnas Indonesia Latihan di Bali United Training Center - JPNN.com Bali

    John Herdman Ingin Bawa Timnas Indonesia Latihan di Bali United Training Center

  2. Persik vs Bali United: Marcos Reina Bongkar Kondisi Pemain, Optimistis Menang - JPNN.com Bali

    Persik vs Bali United: Marcos Reina Bongkar Kondisi Pemain, Optimistis Menang

  3. Lini Belakang Persik Rapuh, Marcos Reina Putar Otak Menjelang Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Lini Belakang Persik Rapuh, Marcos Reina Putar Otak Menjelang Kontra Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU