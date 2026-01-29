Peran Posbankum di KSB Diperkuat, Kakanwil: Bantuan Hukum Makin Mudah Diakses

bali.jpnn.com, SUMBAWA BARAT - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati resmi membuka kegiatan Pendampingan Aktualisasi Peserta Pelatihan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kamis (29/1).

Kegiatan ini menjadi upaya konkret dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat hingga tingkat desa.

Pada tahap ini, peserta pelatihan paralegal melaksanakan praktik pemberian bantuan hukum dan layanan hukum lainnya kepada masyarakat sebagai penerima manfaat bantuan hukum.

Peserta pelatihan paralegal mendapatkan bimbingan serta pengawasan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum.

Sekda Sumbawa Barat Hairul menyampaikan bahwa pendekatan penyelesaian persoalan hukum hingga tingkat desa sangat penting, khususnya dalam penanganan sengketa tanah.

“Pihak yang paling memahami historikal data tanah di desa adalah lurah dan kepala desa.

Oleh karena itu, pendekatan penyelesaian di tingkat desa akan sangat membantu jika terjadi sengketa pertanahan,” ujar Hairul.

Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan lanjutan kebijakan pemerintah pusat dalam mendekatkan akses layanan hukum kepada masyarakat.