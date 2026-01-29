JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Peran Posbankum di KSB Diperkuat, Kakanwil: Bantuan Hukum Makin Mudah Diakses

Peran Posbankum di KSB Diperkuat, Kakanwil: Bantuan Hukum Makin Mudah Diakses

Kamis, 29 Januari 2026 – 12:38 WIB
Peran Posbankum di KSB Diperkuat, Kakanwil: Bantuan Hukum Makin Mudah Diakses - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati resmi membuka kegiatan Pendampingan Aktualisasi Peserta Pelatihan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kamis (29/1). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, SUMBAWA BARAT - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati resmi membuka kegiatan Pendampingan Aktualisasi Peserta Pelatihan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kamis (29/1).

Kegiatan ini menjadi upaya konkret dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat hingga tingkat desa.

Pada tahap ini, peserta pelatihan paralegal melaksanakan praktik pemberian bantuan hukum dan layanan hukum lainnya kepada masyarakat sebagai penerima manfaat bantuan hukum.

Baca Juga:

Peserta pelatihan paralegal mendapatkan bimbingan serta pengawasan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum.

Sekda Sumbawa Barat Hairul menyampaikan bahwa pendekatan penyelesaian persoalan hukum hingga tingkat desa sangat penting, khususnya dalam penanganan sengketa tanah.

“Pihak yang paling memahami historikal data tanah di desa adalah lurah dan kepala desa.

Baca Juga:

Oleh karena itu, pendekatan penyelesaian di tingkat desa akan sangat membantu jika terjadi sengketa pertanahan,” ujar Hairul.

Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan lanjutan kebijakan pemerintah pusat dalam mendekatkan akses layanan hukum kepada masyarakat.

Peserta pelatihan paralegal melaksanakan praktik pemberian bantuan hukum dan layanan hukum lainnya kepada masyarakat sebagai penerima manfaat bantuan hukum
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Pemkab Sumbawa Barat paralegal KSB Posbankum pelatihan paralegal Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Sekda Sumbawa Barat Hairul

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Lini Belakang Persik Rapuh, Marcos Reina Putar Otak Menjelang Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Lini Belakang Persik Rapuh, Marcos Reina Putar Otak Menjelang Kontra Bali United

  2. Persik vs Bali United: Suporter Wajib Memakai Tiket Gelang, Harganya Sebegini - JPNN.com Bali

    Persik vs Bali United: Suporter Wajib Memakai Tiket Gelang, Harganya Sebegini

  3. Jens Raven Pecah Telur, Cetak Gol Perdana Setelah 13 Laga, Kecewa Karena Ini - JPNN.com Bali

    Jens Raven Pecah Telur, Cetak Gol Perdana Setelah 13 Laga, Kecewa Karena Ini

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU