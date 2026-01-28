Kemenkum NTB Gandeng Dekranasda Dorong Sertifikasi Indikasi Geografis, Penting

bali.jpnn.com, MATARAM - Kemenkum NTB melakukan koordinasi dengan Ketua Dekranasda Nusa Tenggara Barat Sinta Agathia M. Iqbal terkait penguatan dan pelindungan Indikasi Geografis (IG) produk unggulan daerah.

Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Gubernur NTB pada Rabu (28/1) sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam pelindungan kekayaan intelektual daerah.

Kanwil Kemenkum NTB dalam pertemuan ini diwakili oleh Tim Divisi Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual.

Koordinasi ini membahas pentingnya pelindungan Indikasi Geografis sebagai instrumen hukum untuk menjaga keaslian, kualitas, serta reputasi produk khas NTB agar memiliki daya saing yang berkelanjutan di tingkat nasional maupun global.

Ketua Dekranasda NTB Sinta Agathia M. Iqbal menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya pelindungan Indikasi Geografis tersebut.

Ia menegaskan bahwa IG memiliki peran strategis dalam menjaga identitas produk lokal sekaligus meningkatkan nilai ekonomi masyarakat, khususnya bagi para pelaku UMKM dan perajin daerah.

Tim Divisi Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB menyampaikan bahwa koordinasi ini merupakan langkah awal yang penting dalam membangun kolaborasi lintas sektor.

“Pelindungan Indikasi Geografis bukan hanya soal legalitas, tetapi juga tentang menjaga warisan budaya, kualitas produk, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.