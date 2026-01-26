JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Usul Fitur Live Chat di Aplikasi KIK, Kakanwil Buka Suara

Kemenkum NTB Usul Fitur Live Chat di Aplikasi KIK, Kakanwil Buka Suara

Senin, 26 Januari 2026 – 20:48 WIB
Kemenkum NTB Usul Fitur Live Chat di Aplikasi KIK, Kakanwil Buka Suara - JPNN.com Bali
Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita bersama Analis Kekayaan Intelektual mengikuti Rapat Pembahasan Pengembangan Aplikasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang digelar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) secara daring, Senin (26/1). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita bersama Analis Kekayaan Intelektual mengikuti Rapat Pembahasan Pengembangan Aplikasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang digelar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) secara daring, Senin (26/1).

Rapat ini digelar sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pengguna sekaligus menyelesaikan berbagai kendala teknis yang dihadapi oleh operator aplikasi KIK di daerah.

Dalam forum tersebut, sejumlah Kantor Wilayah menyampaikan masukan dan permasalahan yang dialami selama proses pengajuan dan pengelolaan data KIK.

Baca Juga:

Kanwil Kemenkum Jawa Barat menyoroti belum tersimpannya data secara otomatis dalam aplikasi. Kondisi ini menyebabkan pengguna harus mengulang proses pengisian dari awal apabila terjadi gangguan atau aplikasi keluar secara tiba-tiba.

Oleh karena itu, diusulkan agar aplikasi KIK dilengkapi dengan fitur penyimpanan data berbentuk draft.

Kanwil Kemenkum Bali menyampaikan masih sering terjadinya force close pada aplikasi KIK saat proses penginputan permohonan, meskipun telah menggunakan mode samaran maupun VPN.

Baca Juga:

Selain mengusulkan fitur draft, Kanwil Bali juga menyoroti kendala unggahan video tradisi budaya yang berukuran besar.

Selama ini, operator mencantumkan tautan Google Drive, tetapi sistem masih mewajibkan unggah video secara langsung.

Sejumlah Kantor Wilayah menyampaikan masukan dan permasalahan yang dialami selama proses pengajuan dan pengelolaan data KIK.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Fitur Live Chat Fitur Filter KIK Aplikasi KIK Kekayaan Intelektual Komunal Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persik vs Bali United: Suporter Wajib Memakai Tiket Gelang, Harganya Sebegini - JPNN.com Bali

    Persik vs Bali United: Suporter Wajib Memakai Tiket Gelang, Harganya Sebegini

  2. Jens Raven Pecah Telur, Cetak Gol Perdana Setelah 13 Laga, Kecewa Karena Ini - JPNN.com Bali

    Jens Raven Pecah Telur, Cetak Gol Perdana Setelah 13 Laga, Kecewa Karena Ini

  3. Johnny Jansen Bersyukur Meski Bali United Gagal Menang, Puji Mentalitas Pemain - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Bersyukur Meski Bali United Gagal Menang, Puji Mentalitas Pemain

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU