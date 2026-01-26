Kemenkum NTB Usul Fitur Live Chat di Aplikasi KIK, Kakanwil Buka Suara

bali.jpnn.com, MATARAM - Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita bersama Analis Kekayaan Intelektual mengikuti Rapat Pembahasan Pengembangan Aplikasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang digelar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) secara daring, Senin (26/1).

Rapat ini digelar sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pengguna sekaligus menyelesaikan berbagai kendala teknis yang dihadapi oleh operator aplikasi KIK di daerah.

Dalam forum tersebut, sejumlah Kantor Wilayah menyampaikan masukan dan permasalahan yang dialami selama proses pengajuan dan pengelolaan data KIK.

Kanwil Kemenkum Jawa Barat menyoroti belum tersimpannya data secara otomatis dalam aplikasi. Kondisi ini menyebabkan pengguna harus mengulang proses pengisian dari awal apabila terjadi gangguan atau aplikasi keluar secara tiba-tiba.

Oleh karena itu, diusulkan agar aplikasi KIK dilengkapi dengan fitur penyimpanan data berbentuk draft.

Kanwil Kemenkum Bali menyampaikan masih sering terjadinya force close pada aplikasi KIK saat proses penginputan permohonan, meskipun telah menggunakan mode samaran maupun VPN.

Selain mengusulkan fitur draft, Kanwil Bali juga menyoroti kendala unggahan video tradisi budaya yang berukuran besar.

Selama ini, operator mencantumkan tautan Google Drive, tetapi sistem masih mewajibkan unggah video secara langsung.