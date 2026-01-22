Pemkab Sumbawa & PT AMNT Raih Penghargaan Peduli KI dari Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, SUMBAWA - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyerahkan Penghargaan Kabupaten Peduli Kekayaan Intelektual (KI) kepada Pemkab Sumbawa, Kamis (22/1).

Pengharagaan Perusahaan Peduli Kekayaan Intelektual juga diserahkan kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Penyerahan bertepatan dengan rangkaian peringatan HUT ke-67 Kabupaten Sumbawa.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen dalam perlindungan dan pengembangan Kekayaan Intelektual (KI) di daerah.

Pemkab Sumbawa dinilai aktif mendorong pelindungan potensi KI daerah, baik yang bersumber dari kreativitas masyarakat, potensi ekonomi lokal, maupun inovasi pembangunan.

Upaya tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera.

Baca Juga: Sadeka Ponan hingga Basiram Resmi Masuk Daftar Kekayaan Intelektual Komunal

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pemkab Sumbawa serta para pemangku kepentingan lainnya.

“Termasuk dunia usaha.