ASN Kemenkum NTB Ramai-ramai Donor Darah Memperingati Hari Bhakti Imigrasi

Selasa, 20 Januari 2026 – 14:34 WIB
Kanwil Kemenkum NTB menunjukkan komitmen kepedulian sosial dengan turut serta dalam kegiatan donor darah yang digelar Kanwil Ditjen Imigrasi Nusa Tenggara Barat, Selasa (20/1). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menunjukkan komitmen kepedulian sosial dengan turut serta dalam kegiatan donor darah yang digelar Kanwil Ditjen Imigrasi Nusa Tenggara Barat, Selasa (20/1).

Kegiatan ini menggandeng Palang Merah Indonesia (PMI) Lombok Barat.

Kegiatan donor darah ini digelar dalam rangka menyambut peringatan Hari Bhakti ke-76 Imigrasi.

Antusiasme peserta terlihat dari keikutsertaan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kanwil Kemenkum NTB, Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Kota Mataram.

Melalui kegiatan kemanusiaan ini, seluruh instansi yang terlibat berupaya memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya dalam membantu ketersediaan stok darah bagi yang membutuhkan.

Selain sebagai rangkaian peringatan HBI, donor darah ini juga menjadi momentum untuk mempererat sinergi dan kolaborasi antarinstansi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa partisipasi Kanwil Kemenkum NTB dalam kegiatan ini merupakan wujud kepedulian dan solidaritas sosial kepada masyarakat.

Menurutnya, kegiatan donor darah tidak hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga menjadi sarana menumbuhkan empati dan semangat berbagi di kalangan ASN.

