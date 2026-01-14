Kemenkum NTB Gandeng BRIDA, Bahas Kolaborasi & Optimalisasi Potensi Daerah

bali.jpnn.com, LOMBOK BARAT - Kanwil Kemenkum NTB melakukan pertemuan dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi NTB.

Pertemuan berlangsung, Rabu (14/1/2026) di Kantor BRIDA Provinsi NTB.

Rombongan Kanwil Kemenkum NTB dipimpin Kakanwil I Gusti Putu Milawati didampingi Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita dan Kadiv PPPH Hukum Edward James Sinaga.

Rombongan Kanwil Kemenkum NTB disambut langsung oleh Kepala BRIDA Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi beserta jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala BRIDA Provinsi NTB menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kanwil Kemenkum NTB.

I Gede Putu Aryadi menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi antarlembaga.

Ia menyebutkan bahwa BRIDA NTB membutuhkan dukungan Kanwil Kemenkum NTB, khususnya dalam pembinaan dan pelurusan informasi terkait kekayaan intelektual (KI) yang masih kerap disalahpahami oleh masyarakat.

Termasuk mengenai merek dan hak kekayaan intelektual lainnya.