Kakanwil Milawati Melantik Pejabat Nonmanajerial, Minta Junjung Kode Etik Jabatan

Selasa, 13 Januari 2026 – 18:38 WIB
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati melantik dan mengambil sumpah tiga pejabat nonmanajerial Pranata Komputer Ahli Pertama, Selasa (13/1). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati melantik dan mengambil sumpah tiga pejabat nonmanajerial Pranata Komputer Ahli Pertama, Selasa (13/1).

Pelantikan yang berlangsung khidmat di Aula Kanwil Kemenkum NTB ini menjadi momentum penguatan komitmen aparatur dalam menjunjung tinggi kode etik jabatan dan meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Kakanwil I Gusti Putu Milawati menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat nonmanajerial yang baru dilantik.

"Saya berharap pegawai yang dilantik mampu menjalankan tugas dengan bertanggung jawab, berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Bekerja berdasarkan standar kompetensi dan kode etik jabatan fungsional serta berkontribusi aktif dalam mendukung transformasi digital di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB,” ujar Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati.

Kegiatan pelantikan ini turut dihadiri Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita, Kadiv PPPH Edward James Sinaga, serta diikuti oleh seluruh ASN Kanwil Kemenkum NTB.

Melalui pelantikan ini, diharapkan sebagai motivasi untuk senantiasa meningkatkan profesionalisme, kualitas kinerja serta inovasi, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (jpnn)

Redaktur & Reporter : Ali Mustofa

