Kemenkum NTB Teken Komitmen Zona Integritas 2026, Wujudkan Tata Kelola Akuntabel

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Selasa (13/1).

Penandatanganan tersebut dilakukan antara Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati dengan Kadiv Yankum Anna Ernita, Kadiv PPPH Edward James Sinaga, Kabag TU dan Umum Muhamad Amin Imran serta Kabag Kekayaan Intelektual Puan Rusmayadi

Penandatanganan ini sebagai bentuk penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas oleh para pihak dan ditutup dengan penandatanganan oleh Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

Selanjutnya dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagai bentuk kesepakatan atas target dan tanggung jawab kinerja yang akan dilaksanakan sepanjang tahun berjalan.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum.

Ia menegaskan bahwa komitmen tersebut harus menjadi pedoman nyata dalam pelaksanaan tugas, bukan sekadar formalitas administratif.

“Penandatanganan ini merupakan bentuk kesungguhan bersama untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.