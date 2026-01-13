Kemenkum NTB Ikut Apel Bersama, Komitmen Dukung Agenda Hukum Nasional 2026

JPNN.com

Selasa, 13 Januari 2026 – 08:51 WIB
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa apel pagi bersama ini menjadi momentum untuk konsolidasi dan memperkuat kolaborasi seluruh jajaran. Foto: Kemenkum

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Apel Pagi Bersama awal 2026 yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Senin (12/1).

Kegiatan ini diikuti secara serentak oleh seluruh jajaran di lingkungan Kemenko Kumham Imipas, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Apel bersama tersebut dihadiri secara virtual oleh Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita, Kadiv PPPH Edward James Sinaga, serta seluruh pegawai Kanwil Kemenkum NTB.

Kegiatan ini menjadi momen penting untuk menyatukan langkah dan semangat kerja seluruh jajaran dalam mengawali pelaksanaan tugas di 2026.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa apel pagi bersama ini menjadi momentum untuk konsolidasi dan memperkuat kolaborasi seluruh jajaran.

“Apel bersama ini bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum refleksi, konsolidasi, dan peneguhan komitmen untuk melangkah bersama menyongsong tantangan tahun 2026,” ujar Menko Yusril Ihza Mahendra.

Ia melanjutkan bahwa sepanjang 2025 pemerintah bekerja keras menjaga stabilitas nasional, khusus tugas dan fungsi yang diemban, memperkuat kedaulatan hukum, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta memastikan sistem yang berjalan secara tertib, profesional, dan berkeadilan.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah bekerja dengan dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan dan tekanan situasi,” katanya.

