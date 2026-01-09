JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Ini Strategi Kemenkum Bangun Zona Integritas, Menkum Supratman Angkat Bicara

Ini Strategi Kemenkum Bangun Zona Integritas, Menkum Supratman Angkat Bicara

Jumat, 09 Januari 2026 – 16:59 WIB
Ini Strategi Kemenkum Bangun Zona Integritas, Menkum Supratman Angkat Bicara - JPNN.com Bali
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Foto: Kemenkum

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Hukum (Kemenkum) terus berupaya membangun zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Komitmen ini ditandai dengan penandatangan komitmen bersama antara Menteri Hukum dan jajarannya tentang pembangunan ZI dan perjanjian kinerja tahun 2026.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas membeberkan dua strategi Kemenkum dalam membangun Zona Integritas (ZI).

Baca Juga:

Pertama adalah transformasi digital untuk menciptakan pelayanan publik yang bernilai bagi masyarakat.

Menurut Menkum Supratman, pelayanan publik bukan sekadar membangun sistem, tetapi juga nilai dan manfaat bagi pengguna layanan.

“Mengukur keberhasilan bukan soal membangun sistem, tetapi value atau nilai yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan publik.

Baca Juga:

Sehingga menjadikan transformasi digital sebagai kesadaran untuk pemenuhan pelayanan publik adalah jalur yang benar,” ujar Menkum Supratman, amis (8/1/2026).

Melalui transformasi digital, Menkum Supratman ingin WBK dan WBBM menjadi budaya dalam seluruh pelayanan publik di Kemenkum.

Kemenkum terus berupaya membangun zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum Menkum Supratman Andi Agtas Zona Integritas Zona Integritas WBK Zona Integritas WBBM Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Syahrul Lasinari Anggap Laga PSM vs Bali United Bak Final: Wajib Menang! - JPNN.com Bali

    Syahrul Lasinari Anggap Laga PSM vs Bali United Bak Final: Wajib Menang!

  2. Tomas Trucha Puji Habis-habisan Bali United, Target Stop Kekalahan Beruntun - JPNN.com Bali

    Tomas Trucha Puji Habis-habisan Bali United, Target Stop Kekalahan Beruntun

  3. Thijmen Goppel Sentil Kekuatan PSM, Sebut Bali United Siap Beri Perlawanan - JPNN.com Bali

    Thijmen Goppel Sentil Kekuatan PSM, Sebut Bali United Siap Beri Perlawanan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU