Kakanwil Ajak Pegawai Kemenkum NTB Tetap Produktif di Tengah Efisiensi Anggaran

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar Pengarahan Awal Tahun 2026 bagi seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB, Senin (5/1).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah awal untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan semangat kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di tahun 2026.

Pengarahan disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati mengajak seluruh pegawai untuk menjadikan 2026 sebagai momentum peningkatan kinerja dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme, kedisiplinan, dan kerja sama tim, meskipun dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran.

“Mari menjadikan 2026 menjadi tahun yang penuh semangat, kreativitas, dan kolaborasi.

Dengan kebersamaan dan komitmen seluruh pegawai, saya yakin target kinerja dapat kita capai secara optimal,” ujar Mila, sapaan akrabnya.

Kakanwil juga menekankan pentingnya perencanaan kerja yang baik sejak awal tahun, penataan administrasi dan kinerja pegawai, serta kesiapan seluruh jajaran dalam mendukung program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Ia juga mengingatkan agar setiap unit kerja mampu membangun koordinasi yang efektif, baik secara internal maupun dengan para pemangku kepentingan.