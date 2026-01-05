JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kakanwil Ajak Pegawai Kemenkum NTB Tetap Produktif di Tengah Efisiensi Anggaran

Kakanwil Ajak Pegawai Kemenkum NTB Tetap Produktif di Tengah Efisiensi Anggaran

Senin, 05 Januari 2026 – 15:34 WIB
Kakanwil Ajak Pegawai Kemenkum NTB Tetap Produktif di Tengah Efisiensi Anggaran - JPNN.com Bali
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati memberi Pengarahan Awal Tahun 2026 bagi seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB, Senin (5/1). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar Pengarahan Awal Tahun 2026 bagi seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB, Senin (5/1).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah awal untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan semangat kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di tahun 2026.

Pengarahan disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati.

Baca Juga:

Kakanwil I Gusti Putu Milawati mengajak seluruh pegawai untuk menjadikan 2026 sebagai momentum peningkatan kinerja dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme, kedisiplinan, dan kerja sama tim, meskipun dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran.

“Mari menjadikan 2026 menjadi tahun yang penuh semangat, kreativitas, dan kolaborasi.

Dengan kebersamaan dan komitmen seluruh pegawai, saya yakin target kinerja dapat kita capai secara optimal,” ujar Mila, sapaan akrabnya.

Baca Juga:

Kakanwil juga menekankan pentingnya perencanaan kerja yang baik sejak awal tahun, penataan administrasi dan kinerja pegawai, serta kesiapan seluruh jajaran dalam mendukung program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Ia juga mengingatkan agar setiap unit kerja mampu membangun koordinasi yang efektif, baik secara internal maupun dengan para pemangku kepentingan.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati mengajak seluruh pegawai untuk menjadikan 2026 sebagai momentum peningkatan kinerja dengan tetap menjunjung tinggi profesional
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati NTB Kemenkum NTB Efisiensi Anggaran Kadiv Yankum Anna Ernita Kadiv PPPH Edward James Sinaga

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Marcos Santos Kecewa, Sedih & Marah, Sebut Gol Bali United tak Perlu Terjadi - JPNN.com Bali

    Marcos Santos Kecewa, Sedih & Marah, Sebut Gol Bali United tak Perlu Terjadi

  2. Johnny Jansen Bongkar Taktik Gasak Arema FC, Mike Houptmeijer Layak Dipuji - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Bongkar Taktik Gasak Arema FC, Mike Houptmeijer Layak Dipuji

  3. Anomali Bali United saat Gasak Arema FC, Menang Statistik Bukan Segalanya - JPNN.com Bali

    Anomali Bali United saat Gasak Arema FC, Menang Statistik Bukan Segalanya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU