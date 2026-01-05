JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Sekjen Nico Afinta Pimpin Apel Perdana 2026, Sorot Sosialisasi KUHP & KUHAP Baru

Sekjen Nico Afinta Pimpin Apel Perdana 2026, Sorot Sosialisasi KUHP & KUHAP Baru

Senin, 05 Januari 2026 – 15:26 WIB
Sekjen Nico Afinta Pimpin Apel Perdana 2026, Sorot Sosialisasi KUHP & KUHAP Baru - JPNN.com Bali
Sekjen Kemenkum Nico Afinta memimpin apel perdana 2026 yang diikuti jajaran Kemenkum NTB di aula, Senin (5/1) pagi. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Apel Pagi Bersama di lingkungan Kementerian Hukum secara virtual, Senin (5/1).

Apel pagi ini menjadi momentum awal tahun untuk memperkuat semangat, kebersamaan, dan komitmen seluruh jajaran Kementerian Hukum dalam menghadapi tantangan tahun 2026.

Apel dipimpin oleh Sekjen Kemenkum Nico Afinta selaku Pembina.

Baca Juga:

Nico Afinta menekankan pentingnya semangat baru di tahun 2026 dengan merefleksikan apa yang telah dilakukan sebelumnya.

Ia menyampaikan bahwa apa yang diperoleh hari ini merupakan hasil dari upaya kemarin, dan apa yang akan didapatkan di masa depan ditentukan oleh apa yang dikerjakan hari ini.

Perwira tinggi Polri ini mengapresiasi seluruh proses kerja yang telah dilaksanakan sepanjang 2025.

Baca Juga:

Menurut Nico Afinta, berbagai program dan kegiatan yang telah berjalan dengan sangat baik tersebut harus ditindaklanjuti dan ditingkatkan kualitasnya di 2026.

“Kementerian Hukum merupakan wajah pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian Asta Cita Presiden di bidang hukum, yang menjadi tanggung jawab bersama seluruh insan Kemenkum,” ujar Nico Afinta.

Nico Afinta menyoroti pentingnya sosialisasi terhadap KUHP dan KUHAP baru yang masih membutuhkan pemahaman yang utuh di tengah masyarakat.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Sekjen Kemenkum Nico Afinta apel Apel Perdana 2026 KUHP KUHAP Sosialisasi KUHP dan KUHAP

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Marcos Santos Kecewa, Sedih & Marah, Sebut Gol Bali United tak Perlu Terjadi - JPNN.com Bali

    Marcos Santos Kecewa, Sedih & Marah, Sebut Gol Bali United tak Perlu Terjadi

  2. Johnny Jansen Bongkar Taktik Gasak Arema FC, Mike Houptmeijer Layak Dipuji - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Bongkar Taktik Gasak Arema FC, Mike Houptmeijer Layak Dipuji

  3. Anomali Bali United saat Gasak Arema FC, Menang Statistik Bukan Segalanya - JPNN.com Bali

    Anomali Bali United saat Gasak Arema FC, Menang Statistik Bukan Segalanya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU