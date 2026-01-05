Sekjen Nico Afinta Pimpin Apel Perdana 2026, Sorot Sosialisasi KUHP & KUHAP Baru

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Apel Pagi Bersama di lingkungan Kementerian Hukum secara virtual, Senin (5/1).

Apel pagi ini menjadi momentum awal tahun untuk memperkuat semangat, kebersamaan, dan komitmen seluruh jajaran Kementerian Hukum dalam menghadapi tantangan tahun 2026.

Apel dipimpin oleh Sekjen Kemenkum Nico Afinta selaku Pembina.

Nico Afinta menekankan pentingnya semangat baru di tahun 2026 dengan merefleksikan apa yang telah dilakukan sebelumnya.

Ia menyampaikan bahwa apa yang diperoleh hari ini merupakan hasil dari upaya kemarin, dan apa yang akan didapatkan di masa depan ditentukan oleh apa yang dikerjakan hari ini.

Perwira tinggi Polri ini mengapresiasi seluruh proses kerja yang telah dilaksanakan sepanjang 2025.

Menurut Nico Afinta, berbagai program dan kegiatan yang telah berjalan dengan sangat baik tersebut harus ditindaklanjuti dan ditingkatkan kualitasnya di 2026.

“Kementerian Hukum merupakan wajah pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian Asta Cita Presiden di bidang hukum, yang menjadi tanggung jawab bersama seluruh insan Kemenkum,” ujar Nico Afinta.