Kemenkum NTB Harmonisasi Raperkada Rencana Aksi PUG Kota Bima, Kakanwil Berpesan

Rabu, 24 Desember 2025 – 09:56 WIB
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati memimpin Rapat Harmonisasi Raperkada Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Bima kemarin. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) Kota Bima tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG).

Kegiatan ini berlangsung, Selasa (23/12) kemarin secara virtual di Ruang Rapat Pimpinan Kanwil Kemenkum NTB.

‎‎Rapat harmonisasi dipimpin langsung oleh Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati.

Kakanwil menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemkot Bima atas komitmen dan keseriusannya dalam mengikuti proses harmonisasi penyusunan regulasi daerah.

‎‎"Kehadiran Pemrakarsa ini sebagai wujud kesungguhan Pemerintah Daerah Kota Bima dalam memastikan setiap produk hukum yang dihasilkan memiliki kualitas substansi yang baik serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

‎‎Pembahasan rapat difokuskan pada Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kota Bima tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender.

Pembahasan ini memiliki nilai strategis dalam mendorong terwujudnya kebijakan pembangunan daerah yang responsif gender.

Regulasi ini diharapkan mampu menjamin kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

