JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Sorot Isu Krusial saat Harmonisasi Raperda Lombok Tengah, Ada Catatan

Kemenkum NTB Sorot Isu Krusial saat Harmonisasi Raperda Lombok Tengah, Ada Catatan

Selasa, 23 Desember 2025 – 21:44 WIB
Kemenkum NTB Sorot Isu Krusial saat Harmonisasi Raperda Lombok Tengah, Ada Catatan - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan rapat pengharmonisasian terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan empat Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Lombok Tengah, Selasa (23/12). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan rapat pengharmonisasian terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan empat Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Lombok Tengah, Selasa (23/12).

Rapat ini melibatkan perangkat daerah terkait serta Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan guna memastikan rancangan regulasi daerah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rapat dibuka oleh Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan sekaligus Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, Suyanto Edi Wibowo.

Baca Juga:

Suyanto Edi Wibowo menegaskan bahwa harmonisasi difokuskan pada penyelarasan kewenangan, ketepatan norma, serta konsistensi sistematika penyusunan peraturan daerah.

Ia menekankan pentingnya penguatan kualitas regulasi agar tidak menimbulkan konflik norma maupun persoalan implementasi di kemudian hari.

Dalam proses harmonisasi, Tim Perancang Kanwil Kemenkum NTB menyoroti sejumlah permasalahan substantif pada masing-masing Raperda.

Baca Juga:

Pada Raperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, ditemukan perumusan dasar hukum yang terlalu luas dan tidak seluruhnya relevan.

Tim juga menemukan ketidaktepatan definisi “Jaminan Sosial” yang belum sepenuhnya merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Suyanto Edi Wibowo menegaskan bahwa harmonisasi difokuskan pada penyelarasan kewenangan, ketepatan norma, serta konsistensi sistematika penyusunan peraturan
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Pemkab Lombok Tengah Raperda Raperbup harmonisasi Rapat Harmonisasi Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Teppei Yachida Dongkrak Market Value Bali United, Setara PSIM & Borneo FC - JPNN.com Bali

    Teppei Yachida Dongkrak Market Value Bali United, Setara PSIM & Borneo FC

  2. Teppei Yachida Andalan Anyar Bali United, Harga Selangit, Rekam Jejak Menterang - JPNN.com Bali

    Teppei Yachida Andalan Anyar Bali United, Harga Selangit, Rekam Jejak Menterang

  3. Klasemen Super League Setelah Persija Tumbang di Padang, Bali United Meroket - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Persija Tumbang di Padang, Bali United Meroket

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU