Kemenkum NTB Antar Purnatugas Muzhar dan Bambang Mustiko, Bikin Haru

Selasa, 23 Desember 2025 – 20:55 WIB
Kemenkum NTB menggelar acara pengantar purnatugas bagi dua pegawainya, yakni Analis SDM Aparatur Ahli Muda Muzhar dan Penyuluh Hukum Ahli Muda Bambang Mustiko, Selasa (23/12). Foto; Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kemenkum NTB menggelar acara pengantar purnatugas bagi dua pegawainya, yakni Analis SDM Aparatur Ahli Muda Muzhar dan Penyuluh Hukum Ahli Muda Bambang Mustiko.

Kegiatan berlangsung khidmat di Aula Kanwil Kementerian Hukum NTB, Selasa (23/12).

Kegiatan ini sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian dan dedikasi keduanya selama menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara.

Acara tersebut dihadiri langsung Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, beserta  jajaran pegawai.

Turut hadir pula perwakilan dari Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB, Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi NTB, serta Kanwil Kementerian HAM NTT Wilayah Kerja NTB.

Hal ini makin menambah suasana kebersamaan dan kekeluargaan dalam kegiatan tersebut.

Perwakilan Kanwil Kemenkum NTB menyampaikan kesan dan pesan.

Kesan dan pesan disampaikan I Made Agus Suarjaya selaku Penyuluh Hukum Ahli Madya serta R. Sanjaya Perdhana Putra selaku Analis SDM Aparatur Pertama.

