JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Harmonisasi 1 Raperda & 6 Raperbup Sumbawa, Ini Catatannya

Kemenkum NTB Harmonisasi 1 Raperda & 6 Raperbup Sumbawa, Ini Catatannya

Selasa, 23 Desember 2025 – 10:04 WIB
Kemenkum NTB Harmonisasi 1 Raperda & 6 Raperbup Sumbawa, Ini Catatannya - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB menggelar Rapat Pengharmonisasian terhadap 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah dan 6 (enam) Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa, Senin (22/12). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar Rapat Pengharmonisasian terhadap 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah dan 6 (enam) Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa, Senin (22/12).

Rapat harmonisasi ini bertempat di Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB.

‎‎Rapat ini membahas Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2023 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Baca Juga:

Rapat juga membahas enam Raperbup yang mencakup pengelolaan Barang Milik Daerah, kebijakan akuntansi, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, hingga penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

‎Rapat harmonisasi dipimpin langsung Kadiv PPPH Edward James Sinaga.

Ia mengapresiasi kehadiran jajaran Pemkab Sumbawa dan menegaskan bahwa setiap masukan, kritik, maupun saran yang disampaikan merupakan bagian dari upaya bersama untuk menyempurnakan kualitas produk hukum daerah.

Baca Juga:

Tujuannya agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

‎‎Plt. Kabag Hukum Setda Kabupaten Sumbawa I Ketut Sumadi Arta menyampaikan bahwa proses pengharmonisasian ini sangat penting dalam memastikan regulasi yang disusun memiliki landasan hukum yang kuat, sistematis, dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Kanwil Kemenkum NTB menggelar Rapat Pengharmonisasian terhadap 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah dan 6 (enam) Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Pemkab Sumbawa harmonisasi Rapat Harmonisasi Raperda Raperbup Kadiv PPPH Edward James Sinaga

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klasemen Super League Setelah Persija Tumbang di Padang, Bali United Meroket - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Persija Tumbang di Padang, Bali United Meroket

  2. Johnny Jansen Bongkar Taktik Bali United saat Gasak PSBS Biak, Rekor Berlanjut - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Bongkar Taktik Bali United saat Gasak PSBS Biak, Rekor Berlanjut

  3. Statistik Bali United Mengerikan saat Bungkam PSBS Biak, Lini Serang Mengamuk - JPNN.com Bali

    Statistik Bali United Mengerikan saat Bungkam PSBS Biak, Lini Serang Mengamuk

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU