JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kakanwil Terima Audiensi INI NTB, Sorot Rakor Majelis Pengawas & Kehormatan Notaris

Kakanwil Terima Audiensi INI NTB, Sorot Rakor Majelis Pengawas & Kehormatan Notaris

Senin, 22 Desember 2025 – 15:59 WIB
Kakanwil Terima Audiensi INI NTB, Sorot Rakor Majelis Pengawas & Kehormatan Notaris - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, menerima langsung Ketua Pengurus Wilayah INI NTB beserta jajaran pengurus, Senin (22/12). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menerima audiensi dari Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (22/12).

Audiensi yang berlangsung di Ruang Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB tersebut membahas rencana kolaborasi dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, menerima langsung Ketua Pengurus Wilayah INI NTB beserta jajaran pengurus.

Baca Juga:

Turut hadir Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkum NTB, Puri Adriatik Chasanova.

Pertemuan ini menjadi ruang dialog awal untuk menyamakan langkah dalam penguatan pengawasan dan pembinaan jabatan notaris di wilayah NTB.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pengurus Wilayah INI NTB atas inisiatif pelaksanaan audiensi sekaligus rencana kolaborasi yang diusulkan.

Baca Juga:

Ia menyambut baik rencana penyelenggaraan Rapat Koordinasi yang melibatkan Majelis Pengawas Wilayah Notaris, Majelis Pengawas Daerah Notaris, serta Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

“Rapat koordinasi ini sangat penting untuk dilaksanakan agar seluruh unsur majelis pengawas dan majelis kehormatan memiliki pemahaman yang sama terkait tugas dan fungsinya.

Pertemuan ini menjadi ruang dialog awal untuk menyamakan langkah dalam penguatan pengawasan dan pembinaan jabatan notaris di wilayah NTB.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati notaris INI NTB Kemenkum NTB Majelis Pengawas Notaris

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Rumor Teppei Yachida ke Bali United Menguat, Tertangkap Kamera Bareng Bos Yabes - JPNN.com Bali

    Rumor Teppei Yachida ke Bali United Menguat, Tertangkap Kamera Bareng Bos Yabes

  2. Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain PSBS Biak vs Bali United, Dijamin Seru - JPNN.com Bali

    Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain PSBS Biak vs Bali United, Dijamin Seru

  3. Market Value 4 Pemain Bali United Turun Drastis, Thijmen Goppel & Kopitovic Parah - JPNN.com Bali

    Market Value 4 Pemain Bali United Turun Drastis, Thijmen Goppel & Kopitovic Parah

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU