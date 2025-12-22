Kakanwil Terima Audiensi INI NTB, Sorot Rakor Majelis Pengawas & Kehormatan Notaris

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menerima audiensi dari Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (22/12).

Audiensi yang berlangsung di Ruang Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB tersebut membahas rencana kolaborasi dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, menerima langsung Ketua Pengurus Wilayah INI NTB beserta jajaran pengurus.

Turut hadir Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkum NTB, Puri Adriatik Chasanova.

Pertemuan ini menjadi ruang dialog awal untuk menyamakan langkah dalam penguatan pengawasan dan pembinaan jabatan notaris di wilayah NTB.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pengurus Wilayah INI NTB atas inisiatif pelaksanaan audiensi sekaligus rencana kolaborasi yang diusulkan.

Ia menyambut baik rencana penyelenggaraan Rapat Koordinasi yang melibatkan Majelis Pengawas Wilayah Notaris, Majelis Pengawas Daerah Notaris, serta Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

“Rapat koordinasi ini sangat penting untuk dilaksanakan agar seluruh unsur majelis pengawas dan majelis kehormatan memiliki pemahaman yang sama terkait tugas dan fungsinya.