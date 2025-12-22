JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Memperingati Hari Ibu, Ini Pesan Menteri PPPA

Kemenkum NTB Memperingati Hari Ibu, Ini Pesan Menteri PPPA

Senin, 22 Desember 2025 – 14:31 WIB
Kemenkum NTB Memperingati Hari Ibu, Ini Pesan Menteri PPPA - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB menggelar Upacara Bendera Peringatan Hari Ibu Ke-97 Tahun 2025 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, Senin (22/12/2025). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar Upacara Bendera Peringatan Hari Ibu Ke-97 Tahun 2025 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, Senin (22/12/2025).

Upacara peringatan Hari Ibu tahun ini dilaksanakan secara bersama oleh Kanwil Kemenkum NTB, Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi, serta Kanwil HAM NTT wilayah kerja NTB.

Kebersamaan tersebut menjadi wujud sinergi dan komitmen lintas unit kerja dalam memperingati momentum nasional yang sarat nilai sejarah dan perjuangan perempuan Indonesia.

Baca Juga:

Bertindak selaku Inspektur Upacara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Arifatul Choiri Fauzi.

Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa peringatan Hari Ibu bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum refleksi atas peran strategis perempuan dalam pembangunan bangsa.

Baca Juga:

“Peringatan Hari Ibu Ke-97 ini menjadi momentum refleksi bagi kita semua untuk terus menghargai dan memperkuat peran perempuan sebagai bagian strategis dalam pembangunan bangsa, baik di ranah keluarga, masyarakat, maupun negara,” ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati saat membacakan amanat Menteri PPPA.

Peringatan Hari Ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember merupakan bentuk penghargaan negara terhadap perjuangan panjang perempuan Indonesia dalam memperjuangkan kesetaraan, keadilan, serta partisipasi aktif di berbagai bidang kehidupan.

Kanwil Kemenkum NTB menggelar Upacara Bendera Peringatan Hari Ibu Ke-97 Tahun 2025 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Hari Ibu Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Rumor Teppei Yachida ke Bali United Menguat, Tertangkap Kamera Bareng Bos Yabes - JPNN.com Bali

    Rumor Teppei Yachida ke Bali United Menguat, Tertangkap Kamera Bareng Bos Yabes

  2. Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain PSBS Biak vs Bali United, Dijamin Seru - JPNN.com Bali

    Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain PSBS Biak vs Bali United, Dijamin Seru

  3. Market Value 4 Pemain Bali United Turun Drastis, Thijmen Goppel & Kopitovic Parah - JPNN.com Bali

    Market Value 4 Pemain Bali United Turun Drastis, Thijmen Goppel & Kopitovic Parah

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU