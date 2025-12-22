Kemenkum NTB Memperingati Hari Ibu, Ini Pesan Menteri PPPA

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar Upacara Bendera Peringatan Hari Ibu Ke-97 Tahun 2025 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, Senin (22/12/2025).

Upacara peringatan Hari Ibu tahun ini dilaksanakan secara bersama oleh Kanwil Kemenkum NTB, Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi, serta Kanwil HAM NTT wilayah kerja NTB.

Kebersamaan tersebut menjadi wujud sinergi dan komitmen lintas unit kerja dalam memperingati momentum nasional yang sarat nilai sejarah dan perjuangan perempuan Indonesia.

Bertindak selaku Inspektur Upacara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Arifatul Choiri Fauzi.

Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa peringatan Hari Ibu bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum refleksi atas peran strategis perempuan dalam pembangunan bangsa.

“Peringatan Hari Ibu Ke-97 ini menjadi momentum refleksi bagi kita semua untuk terus menghargai dan memperkuat peran perempuan sebagai bagian strategis dalam pembangunan bangsa, baik di ranah keluarga, masyarakat, maupun negara,” ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati saat membacakan amanat Menteri PPPA.

Peringatan Hari Ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember merupakan bentuk penghargaan negara terhadap perjuangan panjang perempuan Indonesia dalam memperjuangkan kesetaraan, keadilan, serta partisipasi aktif di berbagai bidang kehidupan.