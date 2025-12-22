JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kakanwil Gusti Putu Milawati Terima Penghargaan dari BKOW NTB, Sentil KI

Kakanwil Gusti Putu Milawati Terima Penghargaan dari BKOW NTB, Sentil KI

Senin, 22 Desember 2025 – 14:24 WIB
Kakanwil Gusti Putu Milawati Terima Penghargaan dari BKOW NTB, Sentil KI - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati menerima penghargaan dari Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi NTB dalam rangka Peringatan Hari Ibu, Senin (22/12). Foto: Kemenkum NTB ??

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati menerima penghargaan dari Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi NTB dalam rangka Peringatan Hari Ibu, Senin (22/12).

‎‎Kunjungan ini dihadiri oleh Ketua Bidang 4: Bidang Lingkungan Hidup dan Kesra Hartina dan Ketua Bidang 6: Kesehatan Masyarakat Stella Thei mewakili Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri selaku Ketua BKOW NTB.

‎‎Penghargaan ini diberikan kepada pemimpin-pemimpin wanita pada kementerian/lembaga di daerah sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kontribusi dalam mendorong pemberdayaan perempuan serta perlindungan hukum di daerah.

Baca Juga:

‎Kakanwil I Gusti Putu ‎Milawati menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan.

Hal ini menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum NTB untuk terus mendukung peran strategis perempuan, khususnya dalam bidang hukum dan inovasi.

‎Ia juga menyampaikan pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI), khususnya yang berkaitan dengan paten dan Hak Cipta, termasuk dalam penulisan buku maupun karya ilmiah seperti skripsi.

Baca Juga:

Ia menegaskan bahwa pelindungan KI merupakan langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum atas karya intelektual serta mencegah terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan karya.

‎‎“Kami mendorong agar karya-karya yang dihasilkan, baik dalam bentuk buku, penelitian, maupun skripsi, dapat didaftarkan Kekayaan Intelektualnya sehingga memperoleh perlindungan hukum dan nilai tambah,” ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati menerima penghargaan dari Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi NTB dalam rangka Peringatan Hari Ibu,
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Hari Ibu Kemenkum NTB BKOW NTB penghargaan kekayaan intelektual hak cipta

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Market Value 4 Pemain Bali United Turun Drastis, Thijmen Goppel & Kopitovic Parah - JPNN.com Bali

    Market Value 4 Pemain Bali United Turun Drastis, Thijmen Goppel & Kopitovic Parah

  2. Market Value 8 Pemain Bali United yang Melonjak, Houptmeijer & Mustafic Signifikan - JPNN.com Bali

    Market Value 8 Pemain Bali United yang Melonjak, Houptmeijer & Mustafic Signifikan

  3. Market Value Bali United Melonjak Rp 78,13 Miliar, ternyata Ini Penyebabnya - JPNN.com Bali

    Market Value Bali United Melonjak Rp 78,13 Miliar, ternyata Ini Penyebabnya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU