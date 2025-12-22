Kakanwil Gusti Putu Milawati Terima Penghargaan dari BKOW NTB, Sentil KI

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati menerima penghargaan dari Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi NTB dalam rangka Peringatan Hari Ibu, Senin (22/12).

‎‎Kunjungan ini dihadiri oleh Ketua Bidang 4: Bidang Lingkungan Hidup dan Kesra Hartina dan Ketua Bidang 6: Kesehatan Masyarakat Stella Thei mewakili Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri selaku Ketua BKOW NTB.

‎‎Penghargaan ini diberikan kepada pemimpin-pemimpin wanita pada kementerian/lembaga di daerah sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kontribusi dalam mendorong pemberdayaan perempuan serta perlindungan hukum di daerah.

Baca Juga: Kakanwil Kemenkum NTB Raih Pemenang III Penganugerahan Legislasi Daerah

‎Kakanwil I Gusti Putu ‎Milawati menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan.

Hal ini menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum NTB untuk terus mendukung peran strategis perempuan, khususnya dalam bidang hukum dan inovasi.

‎Ia juga menyampaikan pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI), khususnya yang berkaitan dengan paten dan Hak Cipta, termasuk dalam penulisan buku maupun karya ilmiah seperti skripsi.

Baca Juga: Kakanwil Pimpin Pemaparan Hasil Komisi Rakordal dan Refleksi Akhir Tahun 2025

Ia menegaskan bahwa pelindungan KI merupakan langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum atas karya intelektual serta mencegah terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan karya.

‎‎“Kami mendorong agar karya-karya yang dihasilkan, baik dalam bentuk buku, penelitian, maupun skripsi, dapat didaftarkan Kekayaan Intelektualnya sehingga memperoleh perlindungan hukum dan nilai tambah,” ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.