Kemenkum Rilis Super Apps, Kanwil NTB Siap Akselerasi Pelayanan Publik Digital

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kanwil Kemenkum NTB turut berpartisipasi aktif dalam penutupan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 yang digelar Setjen Kemenkum, Kamis kemarin (18/12).

Kehadiran Kakanwil I Gusti Putu Milawati menjadi wujud komitmen Kemenkum NTB dalam mendukung penguatan kinerja, serta pencapaian target strategis Kementerian Hukum secara nasional.

Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Mercure tersebut dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, jajaran serta peserta internal dan eksternal lainnya.

Penutupan Rakordal menandai berakhirnya rangkaian kegiatan selama empat hari yang membahas evaluasi kinerja sekaligus perumusan arah kebijakan Kementerian Hukum ke depan.

Sekjen Kemenkum Nico Afinta menyampaikan bahwa seluruh rangkaian Rakordal telah berjalan dengan baik dan menghasilkan berbagai konsep strategis dalam pengendalian kinerja.

Ia menilai materi yang disajikan selama kegiatan mampu memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Nico Afinta juga menekankan tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

Menkum Supratman secara resmi memperkenalkan sekaligus melakukan Soft Launching Super Apps Kementerian Hukum sebagai bagian dari agenda transformasi digital.