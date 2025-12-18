JPNN.com

Ini Capaian Kinerja Kementerian Hukum Sepanjang 2025, Menkum Mengapresiasi

Kamis, 18 Desember 2025 – 16:26 WIB
Menkum Supratman memaparkan capaian Kementerian Hukum sepanjang 2025. Foto: Kemenkum

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Hukum (Kemenkum) mencatatkan sejumlah capaian kinerja dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat selama tahun anggaran 2025.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebutkan bahwa terdapat kenaikan kinerja di berbagai bidang pelayanan hukum, bahkan sebagian telah melebihi target.

Ini capaian kinerja Kemenkum hingga Desember 2025:

Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU)

Kemenkum telah menyelesaikan 12.283.097 permohonan dari total 12.346.995 permohonan yang masuk, atau sebanyak 99,48%.

Dari keseluruhan layanan AHU, Kemenkum telah mendapatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 1.123.347.599.602.

Capaian ini telah melebihi target 2025 yang ditetapkan pada angka Rp 1.090.000.000.000.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024, maka tahun ini mengalami kenaikan sebanyak 2,58%.

“Layanan AHU sudah 100 persen digital. Masyarakat lebih mudah mengaksesnya, semuanya transparan dan lebih cepat,” ujar Menkum Supratman di Grand Mercure Kemayoran, Kamis (18/12).

