Dampak Tambang pada Perempuan Diungkap: Akses Lahan Hilang, Rentan Jadi Korban Kekerasan

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Dialog Publik dan Diseminasi Penelitian bertajuk “Situasi Kekerasan Berbasis Gender di Kawasan Industri Ekstraktif” yang digelar LBH APIK NTB bersama Asosiasi LBH APIK Indonesia, Senin (15/12) lalu di Hotel Lombok Raya, Mataram.

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.30 hingga 15.00 WITA ini dihadiri 31 peserta dari berbagai unsur.

Kehadiran lintas sektor tersebut menjadi wujud komitmen bersama dalam merespons persoalan kekerasan berbasis gender (KBG) yang kerap muncul di wilayah industri ekstraktif.

Acara dibuka secara resmi oleh Khotimun Sutatuti dari Asosiasi LBH APIK Indonesia.

Khotimun Sutatuti menekankan pentingnya kolaborasi multipihak untuk memastikan isu KBG di kawasan pertambangan tidak lagi dipandang sebagai persoalan domestik semata, melainkan sebagai isu struktural yang memerlukan intervensi kebijakan.

Pendiri LBH APIK NTB, Beauty Erawati, turut menegaskan bahwa penelitian ini menjadi langkah strategis untuk mengungkap dampak nyata industri ekstraktif terhadap kehidupan dan keamanan perempuan.

Direktur LBH APIK NTB Nuryanti Dewi mengungkapkan bahwa bentuk KBG yang ditemukan sangat beragam, mulai dari kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi hingga struktural.

Menurut Nuryanti Dewi, perubahan sosial-ekonomi yang drastis, maskulinisasi ruang kerja tambang, degradasi lingkungan, serta terpinggirkannya suara perempuan menjadi akar utama persoalan.