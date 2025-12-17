Kakanwil Milawati Pimpin Komisi 4, Ini yang Dibahas saat Rakordal Kinerja

JPNN.com

Rabu, 17 Desember 2025 – 08:40 WIB
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati dipercaya memimpin Komisi 4 saat Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Kinerja Semester II di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025 pada hari kedua, Selasa (16/12). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati dipercaya memimpin Komisi 4 saat Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Kinerja Semester II di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025 pada hari kedua, Selasa (16/12).

Rakordal Komisi 4 yang berlangsung di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, secara khusus membahas pembentukan peraturan perundang-undangan di wilayah.

Rakordal Kinerja Semester II Tahun 2025 ini merupakan forum strategis bagi jajaran Kementerian Hukum untuk melakukan evaluasi capaian kinerja.

Kemudian mengidentifikasi berbagai permasalahan, serta merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Dalam forum tersebut, peserta dibagi ke dalam beberapa komisi sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.

Selain Komisi 4, Rakordal juga membentuk sejumlah komisi lainnya.

Komisi 3 yang membahas kekayaan intelektual diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Anna Ernita.

Komisi 5 yang membahas pembinaan hukum diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Edward James Sinaga.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati menyampaikan sejumlah isu strategis dan permasalahan yang masih dihadapi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah
