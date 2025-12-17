JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Evaluasi Kinerja saat Rakordal, Memperkuat Akuntabilitas

Kemenkum NTB Evaluasi Kinerja saat Rakordal, Memperkuat Akuntabilitas

Rabu, 17 Desember 2025 – 08:30 WIB
Kemenkum NTB Evaluasi Kinerja saat Rakordal, Memperkuat Akuntabilitas - JPNN.com Bali
Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Manajerial Kanwil Kemenkum NTB mengikuti wawancara evaluasi kinerja Kantor Wilayah dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Semester II Kementerian Hukum Tahun 2025, yang digelar di Jakarta, Selasa (16/12). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Manajerial Kanwil Kemenkum NTB mengikuti wawancara evaluasi kinerja Kantor Wilayah dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Semester II Kementerian Hukum Tahun 2025, yang digelar di Jakarta, Selasa (16/12).

Wawancara evaluasi kinerja tersebut diikuti oleh Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita, Kadiv PPPH Edward James Sinaga dan Kabag Tata Usaha dan Umum Muhamad Amin Imran.

Proses evaluasi dilakukan oleh Evaluator dari Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum bersama Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Hukum.

Baca Juga:

Kakanwil I Gusti Putu Milawati memaparkan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025, mencakup aspek perencanaan dan akuntabilitas kinerja.

Kemudian capaian kinerja anggaran dan pelaporan, pengendalian dan manajemen risiko, inovasi layanan publik, serta berbagai prestasi yang telah diraih.

Paparan disampaikan secara komprehensif berdasarkan perjanjian kinerja, indikator kinerja kegiatan, serta hasil pengukuran akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan.

Baca Juga:

Pada bidang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, disampaikan sejumlah capaian.

Mulai dari penyelesaian analisis dan evaluasi peraturan daerah, pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan pendampingan Indeks Reformasi Hukum (IRH) pemerintah daerah.

Jajaran Kemenkum NTB mengikuti wawancara evaluasi kinerja Kantor Wilayah saat Rakordal Capaian Kinerja Semester II yang digelar di Jakarta, Selasa (16/12
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Kemenkum Kadiv Yankum Anna Ernita Kadiv PPPH Edward James Sinaga Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Rakordal Pengendalian Capaian Kinerja Semester II

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Mirza Mustafic Comeback Setelah Absen 2 Laga, Janji All Out Melawan PSBS Biak - JPNN.com Bali

    Mirza Mustafic Comeback Setelah Absen 2 Laga, Janji All Out Melawan PSBS Biak

  2. Penyerang Bali United Kalah Bersaing, Era Spaso & Comvalius Tinggal Kenangan - JPNN.com Bali

    Penyerang Bali United Kalah Bersaing, Era Spaso & Comvalius Tinggal Kenangan

  3. Rumor Eks Gelandang JDT Takahiro Kunimoto Merapat ke Bali United Menguat - JPNN.com Bali

    Rumor Eks Gelandang JDT Takahiro Kunimoto Merapat ke Bali United Menguat

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU