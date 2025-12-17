Kemenkum NTB Evaluasi Kinerja saat Rakordal, Memperkuat Akuntabilitas

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Manajerial Kanwil Kemenkum NTB mengikuti wawancara evaluasi kinerja Kantor Wilayah dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Semester II Kementerian Hukum Tahun 2025, yang digelar di Jakarta, Selasa (16/12).

Wawancara evaluasi kinerja tersebut diikuti oleh Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita, Kadiv PPPH Edward James Sinaga dan Kabag Tata Usaha dan Umum Muhamad Amin Imran.

Proses evaluasi dilakukan oleh Evaluator dari Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum bersama Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Hukum.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati memaparkan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025, mencakup aspek perencanaan dan akuntabilitas kinerja.

Kemudian capaian kinerja anggaran dan pelaporan, pengendalian dan manajemen risiko, inovasi layanan publik, serta berbagai prestasi yang telah diraih.

Paparan disampaikan secara komprehensif berdasarkan perjanjian kinerja, indikator kinerja kegiatan, serta hasil pengukuran akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan.

Pada bidang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, disampaikan sejumlah capaian.

Mulai dari penyelesaian analisis dan evaluasi peraturan daerah, pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan pendampingan Indeks Reformasi Hukum (IRH) pemerintah daerah.