JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Pimti Madya Kemenkum Beri Arahan Strategis, Kakanwil I Gusti Milawati Merespons

Pimti Madya Kemenkum Beri Arahan Strategis, Kakanwil I Gusti Milawati Merespons

Selasa, 16 Desember 2025 – 18:20 WIB
Pimti Madya Kemenkum Beri Arahan Strategis, Kakanwil I Gusti Milawati Merespons - JPNN.com Bali
Pimti Madya Kemenkum memberi arahan saat Rakordal dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 yang secara resmi dibuka di Jakarta, Senin (15/12) lalu. Foto: Kemenkum

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Hukum (Kemenkum) menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja (Rakordal) dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 yang secara resmi dibuka di Jakarta, Senin (15/12) lalu.

Kegiatan yang dihadiri seluruh Pimpinan Tinggi Madya (Pimti Madya) Kemenkum ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program prioritas dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Dalam rakordal tersebut, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, bersama seluruh peserta mendapat arahan komprehensif dari jajaran pimpinan tinggi terkait isu-isu strategis di masing-masing unit kerja.

Baca Juga:

Pada hari pertama, jajaran Kanwil Kemenkum NTB menyimak paparan para Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Mulai dari Sekjen Kemenkum RI Nico Afinta, Irjen Kemenkum RI Hendro Pandowo, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Dhahana Putra, Dirjen Administrasi Hukum Umum Widodo dan Dirjen KI Hermansyah Siregar.

Dalam paparannya, para Pimti Madya menyampaikan gambaran umum tugas dan fungsi masing-masing unit, capaian kinerja sepanjang tahun 2025, serta proyeksi dan arah kebijakan ke depan.

Baca Juga:

Fokus utama diarahkan pada penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dan transformasi berbasis kinerja dan digital.

Kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik dan dukungan manajemen di seluruh lini, termasuk Kantor Wilayah.

Pada hari pertama, jajaran Kanwil Kemenkum NTB menyimak paparan para Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Pimti Kemenkum Pimti Madya Kemenkum NTB Pimti Madya Kemenkum Rakordal Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Penyerang Bali United Kalah Bersaing, Era Spaso & Comvalius Tinggal Kenangan - JPNN.com Bali

    Penyerang Bali United Kalah Bersaing, Era Spaso & Comvalius Tinggal Kenangan

  2. Rumor Eks Gelandang JDT Takahiro Kunimoto Merapat ke Bali United Menguat - JPNN.com Bali

    Rumor Eks Gelandang JDT Takahiro Kunimoto Merapat ke Bali United Menguat

  3. 5 Fakta Menarik Duel PSBS Biak vs Bali United: Nomor 3 & 4 tak Terduga - JPNN.com Bali

    5 Fakta Menarik Duel PSBS Biak vs Bali United: Nomor 3 & 4 tak Terduga

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU