Pimti Madya Kemenkum Beri Arahan Strategis, Kakanwil I Gusti Milawati Merespons

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Hukum (Kemenkum) menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja (Rakordal) dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 yang secara resmi dibuka di Jakarta, Senin (15/12) lalu.

Kegiatan yang dihadiri seluruh Pimpinan Tinggi Madya (Pimti Madya) Kemenkum ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program prioritas dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Dalam rakordal tersebut, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, bersama seluruh peserta mendapat arahan komprehensif dari jajaran pimpinan tinggi terkait isu-isu strategis di masing-masing unit kerja.

Pada hari pertama, jajaran Kanwil Kemenkum NTB menyimak paparan para Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Mulai dari Sekjen Kemenkum RI Nico Afinta, Irjen Kemenkum RI Hendro Pandowo, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Dhahana Putra, Dirjen Administrasi Hukum Umum Widodo dan Dirjen KI Hermansyah Siregar.

Dalam paparannya, para Pimti Madya menyampaikan gambaran umum tugas dan fungsi masing-masing unit, capaian kinerja sepanjang tahun 2025, serta proyeksi dan arah kebijakan ke depan.

Fokus utama diarahkan pada penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dan transformasi berbasis kinerja dan digital.

Kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik dan dukungan manajemen di seluruh lini, termasuk Kantor Wilayah.