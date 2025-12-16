KORPRI Kemenkum Dikukuhkan, ASN Diminta Junjung Integritas dan Nilai BerAKHLAK

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kanwil Kemenkum NTB turut menghadiri pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Hukum Masa Bakti 2025–2030 yang digelar di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Senin (15/12).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja (Rakordal) dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025.

Pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus dan menjadi momentum penting dalam memperkuat peran KORPRI sebagai wadah pemersatu aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Hukum.

Rangkaian acara pengukuhan meliputi pembacaan keputusan, pembacaan naskah pengukuhan, penandatanganan berita acara, penyerahan pataka KORPRI, serta sambutan Ketua Departemen Perlindungan ASN KORPRI, Karnyoto, mewakili ketua umum.

Seluruh rangkaian berlangsung khidmat dan tertib sesuai dengan susunan acara yang telah ditetapkan.

Karnyoto menyampaikan KORPRI merupakan jiwa pengabdian ASN yang harus tampil sebagai pelayan berintegritas, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

KORPRI, kata dia, berkomitmen menghadirkan layanan hukum yang berpihak pada konstitusi dan kepentingan publik.

Ia menekankan pentingnya percepatan penyusunan program kerja, khususnya yang berorientasi pada peningkatan integritas ASN, menjadikan KORPRI sebagai ruang pembelajaran hukum, serta memperkuat solidaritas, kebersamaan, dan etos kerja di lingkungan aparatur negara.