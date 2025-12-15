Menkum Tegaskan Komitmen Kinerja Berkelas Dunia, Siap Soft Launching Super Apps

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja (Rakordal) dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 yang secara resmi dibuka di Jakarta, Senin (15/12).

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi capaian kinerja tahun berjalan sekaligus menyelaraskan langkah kebijakan ke depan.

Kegiatan diawali dengan arahan Ketua Steering Committee (SC) sekaligus Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Andry Indrady.

Andry Indrady menyampaikan kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memastikan seluruh unit kerja Kementerian Hukum berada pada satu arah dalam mewujudkan visi 2025–2029.

Visinya yakni supremasi hukum yang berkeadilan dan mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Rangkaian Pembukaan Rakordal dan Refleksi Akhir Tahun 2025 kemudian dilanjutkan dengan laporan pelaksanaan oleh Sekjen Kementerian Hukum, Nico Afinta.

Ia menegaskan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja yang dirangkaikan dengan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 merupakan momentum evaluatif pasca restrukturisasi kelembagaan untuk menilai capaian kinerja.

Kemudian mengidentifikasi kelemahan serta peluang perbaikan dan memperkuat komitmen pelaksanaan program 2026.