JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Menkum Tegaskan Komitmen Kinerja Berkelas Dunia, Siap Soft Launching Super Apps

Menkum Tegaskan Komitmen Kinerja Berkelas Dunia, Siap Soft Launching Super Apps

Senin, 15 Desember 2025 – 20:44 WIB
Menkum Tegaskan Komitmen Kinerja Berkelas Dunia, Siap Soft Launching Super Apps - JPNN.com Bali
Menkum Supratman Andi Agtas saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja (Rakordal) dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 yang secara resmi dibuka di Jakarta, Senin (15/12). Foto: Kemenkum

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja (Rakordal) dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 yang secara resmi dibuka di Jakarta, Senin (15/12).

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi capaian kinerja tahun berjalan sekaligus menyelaraskan langkah kebijakan ke depan.

Kegiatan diawali dengan arahan Ketua Steering Committee (SC) sekaligus Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Andry Indrady.

Baca Juga:

Andry Indrady menyampaikan kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memastikan seluruh unit kerja Kementerian Hukum berada pada satu arah dalam mewujudkan visi 2025–2029.

Visinya yakni supremasi hukum yang berkeadilan dan mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Rangkaian Pembukaan Rakordal dan Refleksi Akhir Tahun 2025 kemudian dilanjutkan dengan laporan pelaksanaan oleh Sekjen Kementerian Hukum, Nico Afinta.

Baca Juga:

Ia menegaskan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja yang dirangkaikan dengan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 merupakan momentum evaluatif pasca restrukturisasi kelembagaan untuk menilai capaian kinerja.

Kemudian mengidentifikasi kelemahan serta peluang perbaikan dan memperkuat komitmen pelaksanaan program 2026.

Menkum Supratman Andi Agtas menegaskan cita-cita besar menjadikan Kementerian Hukum sebagai kementerian berkelas dunia
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Kemenkum Menkum Supratman Andi Agtas Super Apps Kemenkum Kementerian Hukum Kepala BSK Hukum Andry Indrady

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Rumor Eks Gelandang JDT Takahiro Kunimoto Merapat ke Bali United Menguat - JPNN.com Bali

    Rumor Eks Gelandang JDT Takahiro Kunimoto Merapat ke Bali United Menguat

  2. 5 Fakta Menarik Duel PSBS Biak vs Bali United: Nomor 3 & 4 tak Terduga - JPNN.com Bali

    5 Fakta Menarik Duel PSBS Biak vs Bali United: Nomor 3 & 4 tak Terduga

  3. Pesan Petinggi Borneo FC Setelah Kalah dari Bali United dan Persib, Hhmm - JPNN.com Bali

    Pesan Petinggi Borneo FC Setelah Kalah dari Bali United dan Persib, Hhmm

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU