Menteri Desa: Posbankum Menghadirkan Optimisme & Rasa Aman Rakyat Kecil

Sabtu, 13 Desember 2025 – 21:42 WIB
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto saat peresmian 1.166 Posbankum di Kantor Bupati Kabupaten Sumbawa, Sabtu (13/12). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, SUMBAWA - Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan peresmian 1.166 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dipusatkan di Kantor Bupati Kabupaten Sumbawa, Sabtu (13/12).

Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam memperluas akses layanan hukum hingga ke tingkat desa dan kelurahan sebagai bagian dari penguatan keadilan bagi masyarakat.

Peresmian Posbankum ini dihadiri oleh Menkum Supratman Andi Agtas dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Hadir juga Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Sekjen Kemenkum Nico Afinta, Kepala BPHN Mien Usihen dan anggota DPR RI Abdul Hadi serta Muhammad Muazzim Akbar.

Kegiatan ini dipusatkan di Kantor Bupati Kabupaten Sumbawa dan turut diikuti secara daring melalui kanal YouTube Kanwil Kemenkum NTB.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto, menegaskan bahwa Posbankum memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan desa yang berkeadilan.

Menurutnya, Posbankum tidak hanya menjadi sarana layanan hukum, tetapi juga menghadirkan optimisme dan rasa aman bagi masyarakat desa.

“Kehadiran Pos Bantuan Hukum di Indonesia memberi semangat baru dan harapan baru bagi masyarakat.

Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, menegaskan bahwa Posbankum memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan desa yang berkeadilan
