Gubernur NTB: Posbankum Desa Mendekatkan Pemimpin dengan Masyarakat

bali.jpnn.com, SUMBAWA - Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menyebut Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di NTB sebagai program inisiatif yang mendekatkan pemimpin ke desa.

Hal ini dinyatakan saat memberikan sambutan dalam peresmian 1.166 Pos Bantuan Hukum Nusa Tenggara Barat, Sabtu (13/12) di Kantor Bupati Sumbawa.

"Posbankum ini adalah salah satu program inisiatif yang mendekatkan pemimpin ke desa.

Kalau kami, Pemerintah NTB, punya program Desa Berdaya, Presiden Prabowo juga punya program unggulan yang dimulai dari desa seperti Koperasi Desa, Desa Nelayan," ujar Gubernur Iqbal.

Kehadiran Posbankum merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Gubernur Iqbal, Posbankum ini membuat masyarakat desa tidak perlu jauh-jauh untuk mendapat akses keadilan.

"Semua bisa diselesaikan di Posbankum ini, tidak perlu sampai ke pengadilan," kata Gubernur Iqbal.

Keberhasilan pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan di NTB merupakan hasil sinergi antara kebijakan nasional dan implementasi di daerah, dengan dukungan penuh Kementerian Hukum Republik Indonesia serta komitmen kuat Pemprov NTB dan Pemkab/Pemkot.