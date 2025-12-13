JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini 1.166 Posbankum Resmi Berdiri di NTB, Kakanwil Milawati: Kolaborasi Kunci Utama

1.166 Posbankum Resmi Berdiri di NTB, Kakanwil Milawati: Kolaborasi Kunci Utama

Sabtu, 13 Desember 2025 – 20:56 WIB
1.166 Posbankum Resmi Berdiri di NTB, Kakanwil Milawati: Kolaborasi Kunci Utama - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyebut kolaborasi adalah kunci utama NTB berhasil membentuk 1.166 Posbankum di seluruh Desa/Kelurahan NTB. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, SUMBAWA - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyebut kolaborasi adalah kunci utama NTB berhasil membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh Desa/Kelurahan NTB.

Hal ini disampaikan saat menyampaikan laporan ketua panitia peresmian 1.166 Pos Bantuan Hukum di NTB pada Sabtu (13/12) di Kantor Bupati Sumbawa.

"Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan kolaborasi antara Kanwil Kemenkum NTB dengan Pemerintah Provinsi, Sekda Provinsi dan Kabupaten, Biro Hukum, Bupati, Walikota dan Dinas-dinas.

Baca Juga:

Tidak lupa kepada seluruh Kepala Desa dan Lurah di NTB," ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

Percepatan pembentukan posbankum di NTB didorong dengan adanya Surat Edaran Gubernur NTB tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum.

Selanjutnya koordinasi dilakukan dengan Bupati/Wali Kota dan jajarannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

Baca Juga:

Adapun perincian dari 1.166 Posbankum Desa/Kelurahan di NTB yang diresmikan oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas ini, yaitu 50 Posbankum Kelurahan di Kota Mataram.

Kemudian 122 Posbankum Desa/Kelurahan di Kabupaten Lombok Barat, 154 Posbankum Desa di Kabupaten Lombok Tengah, 254 Posbankum Desa/Kelurahan di Kabupaten Lombok Timur dan 43 Posbankum Desa di Kabupaten Lombok Utara.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyebut kolaborasi adalah kunci utama NTB berhasil membentuk 1.166 Posbankum di seluruh Desa/Kelurahan NTB.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Posbankum provinsi NTB Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Organisasi Bantuan Hukum

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Pesan Petinggi Borneo FC Setelah Kalah dari Bali United dan Persib, Hhmm - JPNN.com Bali

    Pesan Petinggi Borneo FC Setelah Kalah dari Bali United dan Persib, Hhmm

  2. PSBS Biak Tunjuk Agus Sugeng, Lisensi Pro-AFC, Debut Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    PSBS Biak Tunjuk Agus Sugeng, Lisensi Pro-AFC, Debut Kontra Bali United

  3. PSBS Biak Depak Divaldo Alves Menjelang Kontra Bali United, Statistiknya Buruk - JPNN.com Bali

    PSBS Biak Depak Divaldo Alves Menjelang Kontra Bali United, Statistiknya Buruk

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU