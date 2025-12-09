JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Bangun Budaya Anti-Korupsi, Sosialisasi Penguatan UPP dan UPG

Kemenkum NTB Bangun Budaya Anti-Korupsi, Sosialisasi Penguatan UPP dan UPG

Selasa, 09 Desember 2025 – 21:26 WIB
Kemenkum NTB Bangun Budaya Anti-Korupsi, Sosialisasi Penguatan UPP dan UPG - JPNN.com Bali
Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa upaya membangun lembaga yang bersih harus didasarkan pada prinsip good governance dan komitmen zero tolerance terhadap segala bentuk korupsi, pungutan liar, dan gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pembangunan Budaya Anti Korupsi, Penguatan Unit Pemberantasan Pungli (UPP), dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Selasa (9/12).

Acara diawali dengan laporan kegiatan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Muhamad Amin Imran.

Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran pegawai Kanwil sebagai wujud komitmen dalam memperkuat integritas kelembagaan dan meningkatkan pemahaman aparatur mengenai pencegahan pungli, gratifikasi, dan potensi maladministrasi di lingkungan kerja.

Baca Juga:

Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa upaya membangun lembaga yang bersih harus didasarkan pada prinsip good governance dan komitmen zero tolerance terhadap segala bentuk korupsi, pungutan liar, dan gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan.

“Korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.

Tanpa integritas pribadi seorang ASN, mustahil tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud,” ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

Baca Juga:

Mila, sapaan akrabnya, mengajak seluruh pegawai untuk berpartisipasi aktif menguatkan integritas. “Mari bersama membangun budaya anti korupsi, dimulai dari diri kita sendiri dan lingkungan kerja terdekat,” imbuhnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan NTB, Yudi Darmadi.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati menegaskan bahwa upaya membangun lembaga yang bersih harus didasarkan pada prinsip good governance dan komitmen zero tolerance
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati ASN Kemenkum NTB Budaya Anti-Korupsi NTB

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ini Tanda-tanda Alfeandra Dewangga Batal Hijrah ke Bali United, Menguat - JPNN.com Bali

    Ini Tanda-tanda Alfeandra Dewangga Batal Hijrah ke Bali United, Menguat

  2. Kecil Peluang Alfeandra Dewangga Hengkang ke Bali United, Bojan Hodak: Rumor - JPNN.com Bali

    Kecil Peluang Alfeandra Dewangga Hengkang ke Bali United, Bojan Hodak: Rumor

  3. Borneo FC Kehabisan Bensin, Posisi Rawan Tergusur, Fabio Lefundes Buka Suara - JPNN.com Bali

    Borneo FC Kehabisan Bensin, Posisi Rawan Tergusur, Fabio Lefundes Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU