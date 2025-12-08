Dirjen AHU Lantik 29 Anggota MKN Wilayah, Penjaga Martabat Profesi Notaris

bali.jpnn.com, MATARAM - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Periode 2025–2028 yang digelar, Senin (8/12) secara hybrid dan terpusat di Bandung.

Pelantikan ini merupakan pelantikan susulan bagi 29 anggota MKNW yang tidak dapat hadir pada pelantikan nasional 30 Oktober 2025 lalu.

Sebelumnya, sebanyak 202 anggota MKNW seluruh Indonesia telah dilantik.

Pelantikan hari ini melengkapi komposisi keanggotaan MKNW agar dapat segera bekerja secara penuh dan optimal dalam menjalankan tugas pengawasan profesi notaris.

Di NTB sendiri terdapat satu anggota MKNW yang dilantik secara daring di Aula Kanwil Kemenkum NTB, yaitu Kombes Abdul Azaz Siagian.

Dirjen AHU Widodo menyampaikan selamat kepada para anggota yang baru dilantik.

Ia menegaskan bahwa jabatan sebagai anggota MKNW merupakan amanah penting dalam menjaga kehormatan profesi notaris sebagai pejabat umum.

Ia menekankan bahwa notaris memegang peran strategis dalam sistem hukum nasional.