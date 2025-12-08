JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Dirjen AHU Lantik 29 Anggota MKN Wilayah, Penjaga Martabat Profesi Notaris

Dirjen AHU Lantik 29 Anggota MKN Wilayah, Penjaga Martabat Profesi Notaris

Senin, 08 Desember 2025 – 20:52 WIB
Dirjen AHU Lantik 29 Anggota MKN Wilayah, Penjaga Martabat Profesi Notaris - JPNN.com Bali
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Periode 2025–2028 yang digelar, Senin (8/12) secara hybrid dan terpusat di Bandung. Foto: Kemenkum

bali.jpnn.com, MATARAM - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Periode 2025–2028 yang digelar, Senin (8/12) secara hybrid dan terpusat di Bandung.

Pelantikan ini merupakan pelantikan susulan bagi 29 anggota MKNW yang tidak dapat hadir pada pelantikan nasional 30 Oktober 2025 lalu.

Sebelumnya, sebanyak 202 anggota MKNW seluruh Indonesia telah dilantik.

Baca Juga:

Pelantikan hari ini melengkapi komposisi keanggotaan MKNW agar dapat segera bekerja secara penuh dan optimal dalam menjalankan tugas pengawasan profesi notaris.

Di NTB sendiri terdapat satu anggota MKNW yang dilantik secara daring di Aula Kanwil Kemenkum NTB, yaitu Kombes Abdul Azaz Siagian.

Dirjen AHU Widodo menyampaikan selamat kepada para anggota yang baru dilantik.

Baca Juga:

Ia menegaskan bahwa jabatan sebagai anggota MKNW merupakan amanah penting dalam menjaga kehormatan profesi notaris sebagai pejabat umum.

Ia menekankan bahwa notaris memegang peran strategis dalam sistem hukum nasional.

Dirjen AHU Widodo memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Periode 2025–2028 secara daring, Senin (8/12)
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Ditjen AHU Dirjen AHU Widodo notaris MKNW NTB Majelis Kehormatan Notaris Wilayah

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ini Tanda-tanda Alfeandra Dewangga Batal Hijrah ke Bali United, Menguat - JPNN.com Bali

    Ini Tanda-tanda Alfeandra Dewangga Batal Hijrah ke Bali United, Menguat

  2. Kecil Peluang Alfeandra Dewangga Hengkang ke Bali United, Bojan Hodak: Rumor - JPNN.com Bali

    Kecil Peluang Alfeandra Dewangga Hengkang ke Bali United, Bojan Hodak: Rumor

  3. Borneo FC Kehabisan Bensin, Posisi Rawan Tergusur, Fabio Lefundes Buka Suara - JPNN.com Bali

    Borneo FC Kehabisan Bensin, Posisi Rawan Tergusur, Fabio Lefundes Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU