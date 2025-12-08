JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kadiv PPPH Serahkan Hasil Anev Perda ke Pemkab Loteng, Penguatan Regulasi Daerah

Kadiv PPPH Serahkan Hasil Anev Perda ke Pemkab Loteng, Penguatan Regulasi Daerah

Senin, 08 Desember 2025 – 18:22 WIB
Kadiv PPPH Serahkan Hasil Anev Perda ke Pemkab Loteng, Penguatan Regulasi Daerah - JPNN.com Bali
Kadiv PPPH Kanwil Kemenkum NTB Edward James Sinaga menyerahkan hasil Analisis dan Evaluasi (Anev) terhadap produk hukum daerah kepada Pemkab Lombok Tengah (Loteng), Senin (8/12). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Kanwil Kemenkum NTB menyerahkan hasil Analisis dan Evaluasi (Anev) terhadap produk hukum daerah kepada Pemkab Lombok Tengah (Loteng), Senin (8/12).

Penyerahan dilakukan oleh Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), Edward James Sinaga, didampingi Tim Pokja Analis Hukum.

Edward James Sinaga menyampaikan bahwa kegiatan analisis dan evaluasi merupakan bagian dari tugas strategis Kanwil Kemenkum NTB.

Baca Juga:

Terutama dalam memastikan produk hukum daerah berjalan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mendukung tujuan pembangunan daerah.

“Sesuai amanat dan tugas fungsionalnya, Tim Pokja Analis Hukum berkewajiban melakukan analisis dan evaluasi sedikitnya lima produk hukum daerah setiap tahun.

Namun, tahun ini tim berhasil melampaui target dengan menyelesaikan analisis terhadap enam peraturan daerah provinsi beserta beberapa produk hukum lainnya,” ujar Edward James Sinaga.

Baca Juga:

Ia juga menambahkan bahwa proses Analisis dan Evaluasi telah dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan pemangku kepentingan melalui FGD lintas sektor.

Kegiatan ini juga mendapat pembimbingan langsung dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dari sisi metodologi maupun substansi.

Kadiv PPPH Edward James Sinaga menyampaikan bahwa kegiatan analisis dan evaluasi merupakan bagian dari tugas strategis Kanwil Kemenkum NTB.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kadiv PPPH Edward James Sinaga Kemenkum NTB Pemkab Lombok Tengah Anev Perda Regulasi Daerah Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ini Tanda-tanda Alfeandra Dewangga Batal Hijrah ke Bali United, Menguat - JPNN.com Bali

    Ini Tanda-tanda Alfeandra Dewangga Batal Hijrah ke Bali United, Menguat

  2. Kecil Peluang Alfeandra Dewangga Hengkang ke Bali United, Bojan Hodak: Rumor - JPNN.com Bali

    Kecil Peluang Alfeandra Dewangga Hengkang ke Bali United, Bojan Hodak: Rumor

  3. Borneo FC Kehabisan Bensin, Posisi Rawan Tergusur, Fabio Lefundes Buka Suara - JPNN.com Bali

    Borneo FC Kehabisan Bensin, Posisi Rawan Tergusur, Fabio Lefundes Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU