Kadiv PPPH Serahkan Hasil Anev Perda ke Pemkab Loteng, Penguatan Regulasi Daerah

bali.jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Kanwil Kemenkum NTB menyerahkan hasil Analisis dan Evaluasi (Anev) terhadap produk hukum daerah kepada Pemkab Lombok Tengah (Loteng), Senin (8/12).

Penyerahan dilakukan oleh Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), Edward James Sinaga, didampingi Tim Pokja Analis Hukum.

Edward James Sinaga menyampaikan bahwa kegiatan analisis dan evaluasi merupakan bagian dari tugas strategis Kanwil Kemenkum NTB.

Terutama dalam memastikan produk hukum daerah berjalan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mendukung tujuan pembangunan daerah.

“Sesuai amanat dan tugas fungsionalnya, Tim Pokja Analis Hukum berkewajiban melakukan analisis dan evaluasi sedikitnya lima produk hukum daerah setiap tahun.

Namun, tahun ini tim berhasil melampaui target dengan menyelesaikan analisis terhadap enam peraturan daerah provinsi beserta beberapa produk hukum lainnya,” ujar Edward James Sinaga.

Ia juga menambahkan bahwa proses Analisis dan Evaluasi telah dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan pemangku kepentingan melalui FGD lintas sektor.

Kegiatan ini juga mendapat pembimbingan langsung dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dari sisi metodologi maupun substansi.