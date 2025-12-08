JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Harmonisasi Tiga Rancangan Peraturan Bupati Lombok Tengah

Kemenkum NTB Harmonisasi Tiga Rancangan Peraturan Bupati Lombok Tengah

Senin, 08 Desember 2025 – 15:49 WIB
Kemenkum NTB Harmonisasi Tiga Rancangan Peraturan Bupati Lombok Tengah - JPNN.com Bali
Kadiv PPPH Kanwil Kemenkum NTB Edward James Sinaga memimpin rapat pengharmonisasian tiga Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Lombok Tengah, Senin (8/12). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Jajaran Kanwil Kemenkum NTB kembali melaksanakan rapat pengharmonisasian tiga Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Lombok Tengah, Senin (8/12).

Kegiatan ini sebagai bagian dari fungsi pembinaan dan penguatan kualitas regulasi di daerah.

Tiga Raperbup itu, yakni Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 dan Peta Jalan Penguatan Literasi Dasar Tahun 2025–2029.

Baca Juga:

Kegiatan harmonisasi ini dihadiri oleh Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB, Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data Dukcapil, Sekretaris BPBD, Sekretaris Dinas Pendidikan, serta perwakilan Bagian Hukum Kabupaten Lombok Tengah.

Kadiv PPPH Kemenkum NTB Edward James Sinaga menegaskan bahwa harmonisasi bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan tahapan penting yang wajib dituntaskan.

Harmonisasi ini untuk memastikan setiap rancangan peraturan memenuhi asas legalitas, kejelasan substansi, serta keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Baca Juga:

“Setiap kritik, masukan, dan rekomendasi yang diberikan adalah bagian dari komitmen kami bersama untuk menghadirkan produk hukum daerah yang berkualitas, implementatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Edward James Sinaga.

Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham NTB memberikan sejumlah catatan penting.

Jajaran Kanwil Kemenkum NTB kembali melaksanakan rapat pengharmonisasian tiga Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Lombok Tengah, Senin (8/12).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Pemkab Lombok Tengah Raperbup harmonisasi Rapat Harmonisasi Kadiv PPPH Edward James Sinaga Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ini Tanda-tanda Alfeandra Dewangga Batal Hijrah ke Bali United, Menguat - JPNN.com Bali

    Ini Tanda-tanda Alfeandra Dewangga Batal Hijrah ke Bali United, Menguat

  2. Kecil Peluang Alfeandra Dewangga Hengkang ke Bali United, Bojan Hodak: Rumor - JPNN.com Bali

    Kecil Peluang Alfeandra Dewangga Hengkang ke Bali United, Bojan Hodak: Rumor

  3. Borneo FC Kehabisan Bensin, Posisi Rawan Tergusur, Fabio Lefundes Buka Suara - JPNN.com Bali

    Borneo FC Kehabisan Bensin, Posisi Rawan Tergusur, Fabio Lefundes Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU