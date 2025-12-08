Kakanwil Lantik PPNS, Notaris Pengganti & Ahli Madya, Pesannya Tegas

JPNN.com

Senin, 08 Desember 2025 – 14:43 WIB
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Melawati melantik dan mengambim sumpah jabatan PPNS, Notaris Pengganti Kota Mataram, serta Pejabat Nonmanajerial, Senin (8/12). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan pelantikan dan pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Notaris Pengganti Kota Mataram, serta Pejabat Nonmanajerial, Senin (8/12).

Pelantikan tersebut menjadi momen penting untuk memperkuat penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan hukum di Provinsi NTB.

Para PPNS dari Satpol PP Lombok Barat, Sumbawa, dan Sumbawa Barat resmi diambil sumpah jabatannya.

Pelantikan ini sebagai wujud amanah negara untuk meningkatkan profesionalitas dalam penegakan Perda dan menjaga ketertiban umum.

Pelantikan ini menegaskan bahwa peran PPNS sangat strategis sebagai garda terdepan dalam memastikan setiap kebijakan daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kanwil Kemenkum NTB juga melantik Notaris Pengganti untuk wilayah Kota Mataram, yang berfungsi memastikan keberlanjutan pelayanan kenotariatan ketika notaris definitif menjalankan cuti atau berhalangan.

Kehadiran Notaris Pengganti diharapkan dapat menjaga kelancaran layanan, meningkatkan kepastian hukum, dan memastikan setiap akta yang dibuat tetap memenuhi asas profesionalitas serta akuntabilitas sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, menekankan pentingnya integritas dan komitmen bagi seluruh pejabat yang dilantik.

Kakanwil Kemenkum NTB melantik dan mengambim sumpah jabatan PPNS, Notaris Pengganti Kota Mataram, serta Pejabat Nonmanajerial, Senin (8/12).
